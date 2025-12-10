  • News24
Toirano, il 13 dicembre torna il “Natale dello Speleologo” con la tradizionale fiaccolata alla Grotta di Santa Lucia

E' l’appuntamento organizzato dal Gruppo Speleologico Cycnus che ogni anno richiama appassionati, famiglie e curiosi all’interno della suggestiva Grotta di Santa Lucia

Toirano. Sabato 13 dicembre a Toirano si svolgerà la tradizionale fiaccolata che fa da contorno al “Natale dello Speleologo”, l’appuntamento organizzato dal Gruppo Speleologico Cycnus che ogni anno richiama appassionati, famiglie e curiosi all’interno della suggestiva Grotta di Santa Lucia.

Il ritrovo sarà fissato alle ore 17 nel piazzale delle Grotte. Da lì partirà la fiaccolata che accompagnerà i partecipanti verso la cavità dedicata a Santa Lucia, dove alle ore 18 verrà celebrata la messa.

Al termine della funzione religiosa sarà possibile prendere parte alla visita della grotta, un’occasione speciale per scoprire l’ambiente sotterraneo in un’atmosfera unica e caratteristica, illuminata dalle fiaccole e arricchita dal contesto natalizio.

L’iniziativa sarà aperta a tutti e offrirà un momento di condivisione, tradizione e valorizzazione del patrimonio speleologico del territorio.

