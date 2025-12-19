Termovalorizzatore, Bucci: “Entro l’anno il bando per il nuovo impianto”

Val Bormida. “Il bando” per l‘impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti in Liguria “partirà sicuramente entro la fine dell’anno“. Lo annuncia il presidente della Regione Marco Bucci a margine del Consiglio regionale, terminata la seduta di bilancio, spiegando che “domani in giunta” verrà trattata la manifestazione di interesse rivolta alle aziende per la realizzazione di un termovalorizzatore o waste to chemical.

Bucci aveva detto a più riprese che il bando sarebbe arrivato solo a valle dell’accordo tra un’azienda e un’amministrazione comunale per la realizzazione dell’impianto. Resta da capire se l’iter della procedura si sia sbloccato grazie a questo passaggio.

“La legge italiana, però, dice tutt’altro, così come la stessa delibera approvata dalla giunta regionale – ammoniva pochi giorni fa il PD -. La delibera, infatti, prevedeva che le imprese che avessero manifestato interesse per la realizzazione dell’impianto dovessero essere in possesso anche del benestare dell’amministrazione comunale del territorio interessato. L’esatto contrario di quanto afferma Bucci, che sostiene invece che per pubblicare il bando si debba sapere già dove realizzarlo. Questa seconda ipotesi è totalmente difforme dal contenuto della delibera e, se perseguita, rischierebbe di alterare la gara, cosa che ci auguriamo Bucci non voglia fare”.

Due le principali ipotesi sul tavolo: la Val Bormida, dove alcuni sindaci avevano rotto il fronte comune aprendo alla possibilità di una valutazione, e la collina di Scarpino sulle alture di Genova, collocazione già al vaglio di Amiu e Iren ma politicamente difficile per la sindaca Salis che rischierebbe così di spaccare la coalizione.