Cisano sul Neva. Telecamere live, collegate con la centrale operativa, una mappa digitale, che traccia in tempo reale ogni singolo movimento, ed una bigliettazione elettronica pronta a semplificare la vita dei passeggeri.

Tpl Linea saluta il 2025 e si affaccia al 2026 dando ufficialmente il via alla sua rivoluzione digitale e tecnologica. Partendo dal deposito di Cisano sul Neva per trasformare il trasporto pubblico locale in un sistema iper-connesso.

Con una flotta di 209 mezzi e circa 450 dipendenti, l’azienda savonese cambia pelle per aumentare gli standard di sicurezza e assistenza.

Alla presenza del presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, dell’assessore regionale Paolo Ripamonti e del maresciallo Fabio Maron dei carabinieri, sono stati inaugurati i nuovi uffici strategici che gestiranno l’intera operatività del Ponente, con la presentazione delle novità affidata al direttore generale di Tpl Linea Giampaolo Rossi ed al presidente di Tpl Linea Vincenzo Franceri.

guarda tutte le foto 21



Cisano sul Neva, riqualificazione del deposito Tpl Linea

Sicurezza e AVM

Il cuore dell’innovazione è l’integrazione del sistema AVM (Automatic Vehicle Location). Grazie a questo strumento, la centrale operativa può visualizzare su una mappa digitale tutti i mezzi accesi in quel momento: i bus compaiono con colorazioni specifiche che permettono di identificare istantaneamente se la corsa è regolare, se ci sono ritardi o eventuali anomalie.

Ma non solo: la vera svolta riguarda la sicurezza. Grazie alle telecamere montate a bordo e alle bodycam è possibile avere un collegamento video in tempo reale con la centrale.

“Si tratta di una rivoluzione che punta molto sulla sicurezza sia degli autisti che dei passeggeri grazie a un sistema di telecamere live, le cui immagini possono eventualmente essere fornite alle Forze dell’Ordine, – ha sottolineato il direttore generale Rossi. – Abbiamo aggiunto questo monitoraggio, che trasforma i nuovi bus in veri ‘nuclei protetti’, garantendo comfort e sicurezza a chi sale a bordo”.

Un impegno ribadito dal presidente Franceri: “È una giornata importante, che dedichiamo alla parola sicurezza: un impegno assunto direttamente con il Prefetto, che oggi trova realizzazione. Questo piano rappresenta l’apice del nostro percorso digitale, ma le sue fondamenta partono concretamente dal piazzale e dai nostri dipendenti”.

Bigliettazione elettronica e nuovo “call center avanzato”

Oltre alla sicurezza, Tpl ha deciso di puntare sulla facilità di accesso al servizio. È in fase di attivazione la nuova bigliettazione elettronica regionale (BER), che permetterà ai clienti di fare il biglietto direttamente sul pullman, eliminando le difficoltà di reperimento dei titoli di viaggio cartacei e consentendo un controllo più preciso e repentino ai controllori.

Inoltre, ad assistere i passeggeri ci sarà un nuovo CRM (Customer Relationship Management), definito in sede di presentazione come un vero e proprio “call center avanzato”. Ed è proprio così. Il servizio, infatti, è stato strutturato per essere una presenza costante: 6 operatori dedicati per una risposta attiva 6 giorni su 7, dalle 8 alle 21, con il compito di gestire le segnalazioni, tracciare i flussi e fornire risposte rapide.

“Il nostro obiettivo è risolvere ogni segnalazione nel minor tempo possibile, – ha precisato il direttore Rossi. – C’è sempre un operatore insieme ai nostri autisti che aiuta e verifica che tutto venga svolto correttamente”.

Collegialità: si parte da Cisano per coinvolgere tutta la provincia

L’investimento di Cisano è solo l’inizio di un percorso che nei prossimi mesi coinvolgerà l’intero savonese in un’ottica di lavoro collegiale, passando da Savona a Cairo Montenotte.

“Cisano è l’hub per la gestione della bigliettazione elettronica regionale e per questo si è scelto di avviare da qui le ristrutturazioni, – ha concluso il presidente Franceri. – Entro Pasqua anche Savona avrà una nuova control room all’avanguardia”.

Chiusura affidata al presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri, che ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Tpl Linea sta cambiando sostanza in tutta la provincia. Vedere l’attivazione di questo centro tecnologico, condiviso anche con l’Arma dei carabinieri, ci permette di tutelare al meglio chi viaggia e dare una risposta adeguata a Savona, Albenga, Cairo e a tutti i paesi del comprensorio”.