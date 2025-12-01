  • News24
Attenzione

Tamponamento tra camion, nodo autostradale nel caos: 7 km di coda in A10

Disagi anche tra Feglino e Savona a causa dei lavori

code incidente a10

Liguria. Ancora disagi al traffico in autostrada per un incidente avvenuto sulla A7 tra i caselli di Bolzaneto e Ovest in direzione Genova. Due camion si sono tamponati al km 132,400 e del gasolio è finito in strada. Poco dopo le 15 erano 3 i km di coda, in aumento.

Forti ripercussioni sulla A10 Genova-Savona, dove si sono formati 7 km di coda tra Genova Pra’ e il bivio A10/A7 Milano-Genova, così come sulla A12 Genova-Sestri Levante dove si è formata una coda di 1 km tra Genova est e il bivio per la A7 verso Genova.

Sul posto è presente il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e il soccorso meccanico.

Altre criticità sempre in A10, con code tra Feglino e Savona a causa dei lavori presenti sulla tratta autostradale, con un conseguente aumento dei tempi di percorrenza.

