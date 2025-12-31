Tamponamento in autostrada, 6 km di coda per chi da Milano viaggia verso Savona

Liguria. Due diversi incidenti sull’autostrada A26 stanno creando disagi per chi, provenendo da Nord, sta viaggiando in direzione di Savona e della riviera di ponente.

Sul sito di Autostrade per l’Italia sono segnalati a mezzogiorno 6 km di coda tra Ovada e Masone con consiglio di uscire a Ovada per traffico bloccato, ma anche 3 km di Coda tra Masone e l’allacciamento A26/A10 Genova-Savona.

L’incidente tra Masone e l’allacciamento A26/A10 è stato risolto, mentre l’altro, che secondo le prime notizie fornite dalla Polstrada ha coinvolto più auto in un tamponamento, sta ancora bloccando il traffico.

Si tratta dell’ennesimo incidente sulla tratta. Nella notte tra il 29 e il 30 dicembre era morto l’autista di un pullman da turismo.