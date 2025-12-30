Tamponamento in A10 all’altezza di Vado Ligure: un ferito e fino a 4km di coda verso la Francia

Vado Ligure. Ha creato una coda lunga fino a 4 chilometri l’incidente stradale avvenuto intorno alle 13.45 sull’A10, all’altezza di Vado Ligure, verso la Francia.

Secondo quanto accertato, all’altezza del chilometro 48+300 si è verificato un tamponamento che ha visto coinvolte una motocicletta e alcune auto.

Sul posto sono subito intervenuti i volontari della Croce Rossa di Savona, i vigili del fuoco del distaccamento savonese, la Polstrada ed il personale del concessionario autostradale.

Nell’incidente una persona ha riportato alcune contusioni che hanno reso necessario il suo trasporto in codice giallo al San Paolo di Savona.