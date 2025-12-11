  • News24
A quiliano

Taekwondo, in archivio con successo la sedicesima Junior Cup

Quinto posto tra le società per l'Olimpia Savona

Quiliano. Grande successo per la 16ª edizione della Junior Cup, gara di combattimento che si è svolta il 6 e 7 dicembre al palazzetto dello sport di Quiliano, con l’organizzazione della società Olimpia Savona. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 520 atleti da 59 società, in rappresentanza di 11 regioni: Liguria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto-Adige e Veneto.

Un contesto altamente competitivo che ha visto sfidarsi atleti di tutte le età, dalle categorie giovanili (dai 6 anni), fino ai seniores, vedendo la presenza in campo di molti atleti prossimi a disputare i prossimi campionati italiani under 21, in programma a Jesolo il 19 e 20 dicembre.

Ottimi risultati per la rappresentativa di casa, guidata come sempre dal maestro Giovanni Caddeo e dall’allenatrice Alice Manca, che ottiene un bottino di ben 18 medaglie: 4 ori, 6 argenti e 8 bronzi, Vincono le rispettive categorie Sofia Ciarlo, Ayoub Ouali, Anna e Caterina Ferro, mentre sono d’argento Vincenzo Santangelo, Victoria Viejo, Pietro Caddeo, Zoe Berta, Ambra Borzone e Mattia Panzera.
Sul terzo gradino del podio salgono invece Carlos Orelana, Massimo Puglisi, Ambra Scibilia, Ian Sorrento, Nicole Novelli, Davide Ziranu, Olivia Cuvato e Nicole Garrone. Risultati che hanno permesso al team Olimpia di raggiungere il 5° posto nel medagliere nella prima giornata di gara, dietro soltanto a Scuola Genova, Taekwondo Piossasco, Tkd Calling Pavia e Marassi Taekwondo.

Prossimi appuntamento per il taekwondo savonese fissato per il prossimo 20 e 21 dicembre quando, a Jesolo, avranno luogo i campionati italiani cinture rosse, master e under 21. In gara, per l’Olimpia Savona, Lassana Sy, Nicole Garrone, Davide Ziranu e Alessandro Cursano.

