Taekwondo, in archivio con successo la sedicesima Junior Cup

Quiliano. Grande successo per la 16ª edizione della Junior Cup, gara di combattimento che si è svolta il 6 e 7 dicembre al palazzetto dello sport di Quiliano, con l’organizzazione della società Olimpia Savona. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 520 atleti da 59 società, in rappresentanza di 11 regioni: Liguria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto-Adige e Veneto.

Un contesto altamente competitivo che ha visto sfidarsi atleti di tutte le età, dalle categorie giovanili (dai 6 anni), fino ai seniores, vedendo la presenza in campo di molti atleti prossimi a disputare i prossimi campionati italiani under 21, in programma a Jesolo il 19 e 20 dicembre.

Ottimi risultati per la rappresentativa di casa, guidata come sempre dal maestro Giovanni Caddeo e dall’allenatrice Alice Manca, che ottiene un bottino di ben 18 medaglie: 4 ori, 6 argenti e 8 bronzi, Vincono le rispettive categorie Sofia Ciarlo, Ayoub Ouali, Anna e Caterina Ferro, mentre sono d’argento Vincenzo Santangelo, Victoria Viejo, Pietro Caddeo, Zoe Berta, Ambra Borzone e Mattia Panzera.

Sul terzo gradino del podio salgono invece Carlos Orelana, Massimo Puglisi, Ambra Scibilia, Ian Sorrento, Nicole Novelli, Davide Ziranu, Olivia Cuvato e Nicole Garrone. Risultati che hanno permesso al team Olimpia di raggiungere il 5° posto nel medagliere nella prima giornata di gara, dietro soltanto a Scuola Genova, Taekwondo Piossasco, Tkd Calling Pavia e Marassi Taekwondo.

Prossimi appuntamento per il taekwondo savonese fissato per il prossimo 20 e 21 dicembre quando, a Jesolo, avranno luogo i campionati italiani cinture rosse, master e under 21. In gara, per l’Olimpia Savona, Lassana Sy, Nicole Garrone, Davide Ziranu e Alessandro Cursano.