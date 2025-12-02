Sulle ambulanze della Croce d’Oro di Albissola e Savona operativi due nuovi massaggiatori cardiaci

Albissola Marina. Due nuovi massaggiatori cardiaci automatici sono stati resi operativi sulle ambulanze in servizio di emergenza presso le sedi di Albissola Marina e di Savona della Croce d’Oro.

Le attrezzature, di modernissima concezione e tecnologicamente all’avanguardia, sono state acquistate grazie al prezioso contributo di Unicredit nell’ambito del progetto “Cuore d’Oro”, sono in grado di garantire un’azione sempre calibrata e perfetta con una lunga autonomia di funzionamento, rendendo le fasi sempre critiche della rianimazione cardiopolmonare indipendenti dalla resistenza fisica dei soccorritori. In molti casi, infatti, il massaggio cardiaco deve essere protratto per molti minuti e la sua efficacia è fortemente dipendente dall’inevitabile affaticamento del personale impegnato nel soccorso

I militi della pubblica assistenza sono stati adeguatamente formati e addestrati all’utilizzo di queste particolari dotazioni partecipando a corsi specifici ed eseguendo simulazioni per meglio apprendere l’utilizzo dei massaggiatori automatici anche nelle fasi di spostamento e di trasporto.

“La nostra pubblica assistenza – afferma il presidente Alessio Salis – dal 1992 cerca di essere sempre al fianco di chi ha bisogno dotandosi delle migliore attrezzature che la tecnologia mette a disposizione. Un grande ringraziamento va a Unicredit che, come già accaduto in passato per l’acquisto di una barella ad alto biocontenimento e un’incubatrice neonatale da trasporto, ha saputo supportarci in un’azione veramente importante per la collettività”.