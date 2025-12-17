Sul bus senza biglietto, 16enne e 19enne minacciano i controlli Tpl con coltello e cacciavite: un arresto e una denuncia

Savona. Ieri (17 dicembre), nel pomeriggio, a Savona la Polizia di Stato ha arrestato una 19enne italiana, con precedenti, con l’accusa di minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti ad offendere e interruzione di pubblico servizio.

I poliziotti delle volanti sono intervenuti nel centro cittadino per una segnalazione di persona armata di coltello. Al loro arrivo, su indicazione del personale della Tpl, hanno individuato una giovane che stava scappando. Ma la sua fuga non è durata molto, dato che uno dei poliziotti l’ha rincorsa e fermata dopo circa cento metri.

Gli operatori successivamente hanno accertato che la ragazza si trovava a bordo del bus di linea urbana, in compagnia di un altro soggetto, un 16enne, italiano, con precedenti, e che, al momento del controllo dei biglietti da parte del personale Tpl, i due hanno dato in escandescenze, minacciando i controllori.

La giovane avrebbe estratto un lungo cacciavite, che portava occultato sotto i vestiti, per minacciare il personale di controllo sull’autobus, al fine di consentire la fuga al suo complice, armato di coltello, già individuato dalla squadra volante grazie alle descrizioni fornite.

La fattiva collaborazione con i cittadini ha permesso ai poliziotti di ritrovare il coltello di circa 35 centimetri, brandito dal minore a bordo dell’autobus e abbandonato sotto un’auto in sosta durante la fuga.

Per la 19enne, al termine delle formalità, è scattato l’arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria: si trova ora agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

Il 16enne (minore), invece, è stato segnalato per gli stessi reati alla Procura dei Minori di Genova.