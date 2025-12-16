Successo per la serata benefica a sostegno della Croce Rossa di Magliolo

Magliolo. Grande successo per la serata benefica fortemente voluta da Alberto Aicardi, titolare della pizzeria-ristorante “La Genovese” di Magliolo.

Lunedì 15 dicembre, la comunità si è riunita in un’atmosfera accogliente e calorosa per la cena solidale. Durante la serata, i presenti hanno potuto gustare una cena offerta dalla pizzeria, mentre sono stati raccolti fondi liberamente donati dai cittadini che sono stati interamente devoluti a sostegno della Croce Rossa di Magliolo.

In tutto sono stati raccolti 2mila euro a favore della locale pubblica assistenza.

“Questa iniziativa è stata un’importante opportunità per riconoscere l’impegno della Croce Rossa nella vita del paese, ma anche per celebrare e valorizzare gli anziani del nostro territorio” ha detto lo stesso Aicardi.

“Significativa l’offerta consegnata ai volontari della CRI di Magliolo presenti alla serata. A loro ancora un immenso grazie per il prezioso servizio svolto a favore della comunità” conclude.