Successo e partecipazione all’open day dell’istituto comprensivo Val Varatella: l’eccellenza formativa tra sport, rete e innovazione

Borghetto Santo Spirito. Successo per l’open day dell’istituto comprensivo Val Varatella, tenutosi sabato 29 novembre nella sede di Borghetto Santo Spirito.

La giornata ha evidenziato “un’offerta formativa all’avanguardia. L’evento ha richiamato l’attenzione in particolare sul modello didattico innovativo della Curvatura Sportiva e sul ruolo della scuola all’interno del network sportivo nazionale”.

Il corso a Curvatura Sportiva, attivo presso la scuola secondaria di primo grado di Borghetto Santo Spirito e Ceriale, è “molto più di un potenziamento dell’educazione fisica. Si tratta di un modello formativo integrato che mira allo sviluppo completo della persona. Le classi a Curvatura Sportiva prevedono un monte-ore di attività motoria significativamente maggiore rispetto al curricolo tradizionale, con almeno due ore aggiuntive settimanali dedicate allo sport. Questo tempo extra è impiegato per approfondire la conoscenza e la pratica di diverse discipline sportive (individuali e di squadra), spesso in collaborazione con le associazioni del territorio”.

L’obiettivo è duplice:

– formazione integrale: utilizzare l’attività sportiva per sviluppare valori chiave come il rispetto delle regole, la lealtà, la disciplina, il lavoro di squadra e l’impegno costante;

– esperienza sul campo: gli studenti sono parte attiva in iniziative e manifestazioni dedicate, come i raduni delle scuole sportive e i giochi sportivi studenteschi. Questi eventi offrono l’opportunità di vivere momenti di confronto e sana competizione a livello locale, regionale e talvolta nazionale.

L’istituto comprensivo Val Varatella non è un caso isolato, ma partecipa attivamente a una Rete Nazionale di Scuole ad Indirizzo Sportivo. Questa rete, promossa in sinergia con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e “Sport e Salute”, coordina le scuole a curvatura sportiva del territorio italiano agevolando lo scambio di esperienze e metodologie didattiche efficaci tra gli Istituti che hanno adottato il modello a indirizzo sportivo. Ad oggi 113 scuole fanno parte della rete e l’istituto comprensivo Val Varatella è l’unica e la prima in Liguria. Tra gli obiettivi della curvatura sportiva anche l’organizzare eventi, stage e gemellaggi sportivi che ampliano l’orizzonte esperienziale degli studenti oltre i confini del proprio comune o regione. L’adesione alla Rete garantisce che il modello sportivo della scuola non sia solo un’aggiunta locale, ma si inserisca in un progetto educativo nazionale riconosciuto e supportato.

Oltre all’eccellenza sportiva, l’open day ha dato ampio spazio ai laboratori che confermano l’approccio didattico completo dell’istituto:

– robotica e Steam. Postazioni interattive hanno mostrato come tecnologia e scienza siano integrate nel curriculum. L’Istituto di recente si è aggiudicato il prestigioso primo premio nel concorso regionale di Progetto Scuola digitale Liguria: “Istituto innovatore”;

– Sport della Mente: la promozione di scacchi, dama e biliardo evidenzia come la scuola potenzi la concentrazione e le capacità logico-matematiche attraverso il gioco strategico;

– certificazioni linguistiche: percorsi strutturati per l’ottenimento di certificazioni in lingua preparano gli studenti a un contesto globale.

L’istituto comprensivo Val Varatella si conferma così un polo formativo “dinamico che educa alla salute, al movimento e alle competenze del futuro”. Nella settimana da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre tutti i dieci plessi dell’Istituto, dalla scuola dell’Infanzia alla secondaria di primo grado, organizzeranno gli open day.