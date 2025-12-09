Strade provinciali: per il savonese 795mila euro, manutenzione e messa in sicurezza

Provincia. Il Mit ha stanziato 795mila euro per le strade provinciali del savonese. Lo ha annunciato il deputato e viceministro Edoardo Rixi, nell’ambito delle risorse a livello nazionale previste dal Ministero per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade di competenza delle Province e delle Città Metropolitane: complessivamente messi a bilancio oltre 125 milioni di euro.

Per il programma pluriennale 2025–2028: “Si tratta del primo acconto di un piano che prevede investimenti complessivi pari a un miliardo di euro” piega lo stesso Rixi.

“Alla Liguria sono stati destinati 3,7 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali: 1,7 milioni alla Città metropolitana di Genova, 660mila euro alla Provincia di Imperia, 586mila a quella della Spezia e 795mila a Savona”.

“Adesso tocca alle Province: è indispensabile utilizzare fino all’ultimo euro per migliorare una viabilità che, in una regione fragile come la Liguria, rappresenta una questione di sicurezza e sviluppo. Il MIT continuerà a vigilare perché ogni investimento si trasformi in risultati concreti per i cittadini” conclude il viceministro ligure.

Commenta il consigliere regionale Angelo Vaccarezza: “Lo stanziamento di 795.000 euro destinato alla Provincia di Savona da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade di competenza, nell’ambito del programma pluriennale 2025-2028, è una buona notizia. Si tratta di un primo acconto di un piano che prevede investimenti complessivi, a livello nazionale, pari ad un miliardo di euro. Le risorse messe in campo con questa prima tranche di finanziamento saranno utili per migliorare la viabilità provinciale. Il supporto del Governo è fondamentale, così come lo è quello della Regione, perché le Province, dopo la pessima riforma Delrio, da sole non possono farcela”, aggiunge Vaccarezza.

“Ringrazio il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, per l’impegno e il sostegno al nostro territorio su questo tema”.