Fondi

Strade provinciali: per il savonese 795mila euro, manutenzione e messa in sicurezza

L'annuncio del viceministro ligure, Edoardo Rixi, sulle risorse previste dal Mit

frane strade provinciali

Provincia. Il Mit ha stanziato 795mila euro per le strade provinciali del savonese. Lo ha annunciato il deputato e viceministro Edoardo Rixi, nell’ambito delle risorse a livello nazionale previste dal Ministero per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade di competenza delle Province e delle Città Metropolitane: complessivamente messi a bilancio oltre 125 milioni di euro.

Per il programma pluriennale 2025–2028: “Si tratta del primo acconto di un piano che prevede investimenti complessivi pari a un miliardo di euro” piega lo stesso Rixi.

“Alla Liguria sono stati destinati 3,7 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali: 1,7 milioni alla Città metropolitana di Genova, 660mila euro alla Provincia di Imperia, 586mila a quella della Spezia e 795mila a Savona”.

“Adesso tocca alle Province: è indispensabile utilizzare fino all’ultimo euro per migliorare una viabilità che, in una regione fragile come la Liguria, rappresenta una questione di sicurezza e sviluppo. Il MIT continuerà a vigilare perché ogni investimento si trasformi in risultati concreti per i cittadini” conclude il viceministro ligure.

Commenta il consigliere regionale Angelo Vaccarezza: “Lo stanziamento di 795.000 euro destinato alla Provincia di Savona da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade di competenza, nell’ambito del programma pluriennale 2025-2028, è una buona notizia. Si tratta di un primo acconto di un piano che prevede investimenti complessivi, a livello nazionale, pari ad un miliardo di euro. Le risorse messe in campo con questa prima tranche di finanziamento saranno utili per migliorare la viabilità provinciale. Il supporto del Governo è fondamentale, così come lo è quello della Regione, perché le Province, dopo la pessima riforma Delrio, da sole non possono farcela”, aggiunge Vaccarezza.

“Ringrazio il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, per l’impegno e il sostegno al nostro territorio su questo tema”.

