Strade provinciali, il presidente Olivieri: “In arrivo risorse importanti, ma servono altri fondi per le opere infrastrutturali”

Provincia. “Quelle stabilite dal Mit sono risorse davvero importanti per gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle nostre strade provinciali”. Lo ha detto il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri commentando l’anuncio oderno del vice ministro Edoardo Rixi in merito alla programmazione varata in sede ministeriale.

“Dopo il taglio di inizio 2025, ora fondi che serviranno alla bitumazione, a nuovi guard rail e altri interventi di protezione e sicurezza stradale. Come Provincia siamo già pronti per le procedere amministrative necessarie all’utilizzo delle risorse con le relative gare d’appalto” ha aggiunto Olivieri.

“E’ chiaro, tuttavia, che considerando il nostro territorio di competenza e gli 800 chilometri di strade provinciali presenti nel savonese, non possiamo non evidenziare la necessità di altri investimenti. Molti, anche quest’anno, sono stati concretizzati, ma serve un cambio di marcia ulteriore“.

Il presidente della Provincia, poi, specifica in merito alle opere infrastrutturali vere e proprie, accompagnate da altrettante opere di messa in sicurezza viaria, per le quali, appunto, sono indispensabili altri stanziamenti governativi e consentire alle Province di azionarsi sulle rispettive realtà locali: “Un aspetto che abbiamo evidenziato anche nell’ultimo confronto in sede di Upi – Unione Province Italiane -“.

Nello specifico, per la messa in sicurezza della parte di collegamento della Sp 29 che fa da ingresso a Savona per chi arriva da Cadibona: “Solo per l’intervento di rifacimento della curva presente sulla Sp 29 del Cadibona, già oggetto di numerosi incidenti e casi di ribaltamento dei mezzi e/o veicoli in transito, la cifra prevista dalla progettazione in itinere ammonta ad oltre 4mln di euro“.

“Per questo auspichiamo una fattiva attenzione con stanziamenti adeguati per i lavori strutturali da compiere sulle nostre strade provinciali” ha concluso Olivieri.