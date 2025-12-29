Stelle nello Sport: il bilancio della 26ª edizione

Tempo di bilanci per la 26ª edizione del progetto Stelle nello Sport. E’ stato un anno ricco di attività ed eventi in Liguria, dedicati alla promozione dello sport e dei suoi valori tra i giovani. Un impegno quotidiano per valorizzare e sostenere l’attività delle Associazioni sul territorio. Un bellissimo gioco di squadra.

Chiudiamo il 2025 con numeri eccezionali: 45 eventi organizzati, 130 scuole raggiunte, oltre 18.000 studenti coinvolti, 140.000 partecipanti alla Festa dello Sport e 1.300 ragazzi in campo allo SportAbility Day. Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno accompagnato e sostenuto in questo viaggio: istituzioni, sponsor, partner, patrocinatori e tantissime società sportive che ci seguono e vivono al nostro fianco momenti preziosi di promozione dello sport, con i suoi valori più alti, e di sostegno alla Gigi Ghirotti.

Abbiamo iniziato l’anno con lo screening di tutti i migliori risultati sportivi liguri, poi abbiamo avviato il percorso nelle scuole con il progetto “Una Classe di Valori” promuovendo 25 incontri con campioni ed esperti in diversi settori (alimentazione, dipendenze, etc) con la partecipazione di oltre 5.000 studenti.

Abbiamo coinvolto oltre 130 scuole in Liguria nel concorso “Il Bello dello Sport” raccogliendo la cifra record di 10.425 elaborati. Al fianco dell’Ufficio scolastico regionale, con Endas, Fidal e Sport e Salute abbiamo riproposto “Il Più Veloce della Città”, storica manifestazione giunta alla 40° edizione.

Grande successo per il Premio Fotografico Nicali – Iren che ha ricevuto ben 367 foto generando oltre 20 mila interazioni sui social. Premiati i 20 autori delle foto più votate presso il nuovo Auditorium Iren con una cerimonia molto partecipata.

Abbiamo lanciato le votazioni per eleggere gli sportivi dell’anno in Regione Liguria, nell’anno in cui è stata Regione Europea dello Sport. Sono stati oltre 130.200 i voti che hanno decretato i vincitori, celebrati il 15 maggio scorso ai Magazzini del Cotone nell’ambito del 26° Galà delle Stelle, trasmesso integralmente su Primocanale. Ospite d’onore Valentina Vezzali, icòna dello sport italiano, pluricampionessa olimpica e mondiale.

Dal 22 al 24 maggio abbiamo organizzato, al fianco di Porto Antico, la 21° Festa dello Sport che ha ancora una volta coinvolto uno straordinario numero di giovani e di famiglie, alla presenza di leggende sportive come Stefania Belmondo e Andrea Lucchetta. Tra i 140.000 partecipanti abbiamo avuto il piacere di poter coinvolgere 2.000 studenti che hanno partecipato all’Olimpiade delle Scuole. Tante le “stelle” in campo: dalle farfalle della ginnastica ritmica al campione di moto freestyle Vanni Oddera.

Sono stati ben 70 i Campioni che sono scesi in campo al nostro fianco per l’Asta benefica delle Stelle a favore della Gigi Ghirotti. Alla Fondazione presieduta dal prof. Henriquet abbiamo dedicato anche la “storica” Lotteria delle Stelle coinvolgendo tante associazioni sportive con un bellissimo abbraccio nell’ormai tradizionale festa al Lido di Genova con il Prof. Henriquet.

Abbiamo come sempre dedicato ai protagonisti dello sport ligure tutti i nostri sforzi e canali per la massima promozione: la trasmissione settimanale su Primocanale, il sito LiguriaSport.com, la Newsletter dello Sport ligure, i canali social di Stelle nello Sport che hanno quest’anno messo il turbo superando il milione di visualizzazioni. Sono più di 350 gli articoli e servizi pubblicati sui media liguri.

Siamo andati in stampa con la 18° edizione dell’Annuario Ligure dello Sport, distribuito in 9.000 copie in tutto il mondo sportivo, mediatico e istituzionale. Uno strumento prezioso per promuovere tutto il mondo sportivo e aggiornare istituzioni e media su questo importante settore che, al termine del quadriennio olimpico, ha rinnovato gran parte dei suoi dirigenti. Come per tradizione, grazie all’analisi sui dati raccolti con l’Annuario, abbiamo elaborato i trend e i numeri dello sport ligure, presentati in Regione Liguria alla presenza delle massime autorità istituzionali e sportive.

Abbiamo supportato numerosi eventi in questo speciale 2025. Dalla Cerimonia di Apertura di Liguria 2025, a gennaio, ai Campionati Europei di Scherma al Palasport con uno straordinario successo di pubblico e visibilità per la nostra regione.

Grazie a Liguria 2025 Regione Europea dello Sport abbiamo lanciato un innovativo percorso al fianco di Bic Genova con patrocinio e supporto del progetto Orientamenti: si tratta del Calcio Integrato, iniziativa che permette di far giocare insieme ragazzi di tutte le abilità. Da Genova a Savona, da Spezia a Imperia. Cinque tappe che hanno regalato emozioni a oltre 1000 ragazzi.

Una sintesi straordinaria del nostro percorso nello sport che include è stata la 5a edizione dello SportAbility Day che è andato in scena il 4 ottobre alla Sciorba. Oltre 1300 ragazzi hanno partecipato alla più grande festa dello sport per tutte le abilità con oltre quaranta discipline sportive da provare tra stadio, pista di atletica e piscina.

Il 26 ottobre abbiamo organizzato insieme alla Fipav Liguria Centro la 5° edizione del Torneo di Pallavolo S3 “Memorial Gian Luigi Corti”. Sono state 48 le squadre che sono scese sugli otto campi allestiti al PalaCus. Ben 28 le società liguri rappresentate di cui 8 da fuori Genova. Oltre 320 giovanissimi che hanno dato vita a 196 sfide.

Abbiamo affiancato il Coni Liguria nella cerimonia di consegna delle benemerenze sportive genovesi che si è tenuta il 6 novembre nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi. Ben 85 i riconoscimenti ad atleti, dirigenti, tecnici e società sportive genovesi per importanti traguardi, benemerita attività e risultati sportivi relativi al 2023. Tra le Stelle al Merito brilla anche quella assegnata a Michele Corti, fondatore e presidente di Stelle nello Sport.

Intenso è stato anche il percorso di “Energie per lo Sport” promosso con il supporto di Iren luce gas e servizi, e grazie al quale abbiamo sostenuto eventi e società su tutto il territorio ligure, per tutto il 2025: una partnership che sottolinea la volontà congiunta di promuovere il benessere delle comunità e uno stile di vita sano e sostenibile. Testimonial d’eccezione di questa edizione Asia D’Amato e Francesco Bocciardo.

Dal 18 al 21 novembre Stelle nello Sport è stata protagonista nell’ambito del Festival Orientamenti con incontri davvero interessanti con Andrea Lucchetta, Stella Nervini, Attilio Lombardo, Francesco Bocciardo, Vittoria Oliva, Marco Barbagelata e Giulio Attardi. Per Regione Liguria abbiamo anche organizzato la Cerimonia del Premio “Lo Sportivo Ligure dell’Anno” con la consegna di importanti riconoscimenti tra cui spiccano Lorenzo Finn, Giulia Segatori e Luca Porro.

Un 2025 intenso che si è chiuso con il tradizionale Charity Event per la Gigi Ghirotti. Nella magnifica cornice dell’Acquario di Genova, è stato festeggiato anche un altro prezioso traguardo: la raccolta fondi per la Fondazione Gigi Ghirotti è arrivata a quota 63.000 euro. A consegnare l’assegno “virtuale” sul palco, al fianco di Michele Corti, sono saliti il presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari, l’assessore regionale allo sport Simona Ferro e il consigliere comunale ai grandi eventi Lorenzo Garzarelli. Come per tradizione, in occasione del Charity Event delle Stelle è stato assegnato il Premio “Un Cuore da Leone” nel ricordo di Gian Luigi Corti. Dopo Gianluca Vialli, Fefé De Giorgi, Giovanni Malagò, il riconoscimento è andato al presidente dell’Inter Beppe Marotta.

Abbiamo deciso di chiudere il nostro 2025 con una speciale sessione natalizia dell’Asta benefica delle Stelle. Sulla piattaforma www.memorabid.com/stellenellosport sono scesi in campo straordinari campioni dello sport italiano e mondiale. Un antipasto del 27° anno del nostro progetto dedicato al nostro ormai storico “charity partner”, la Gigi Ghirotti. Sono tanti e straordinari i Campioni che hanno aderito al nostro invito. Da Lautaro Martinez (Inter) e Leao (Milan) a Yildiz (Juventus) e De Ketelaere (Atalanta), passando per Genoa, Sampdoria, Spezia e Virtus Entella. Ma soprattutto olimpionici e campioni del mondo che hanno portato il tricolore ai massimi livelli.

E’ questo il miglior passaggio di testimone verso un 2026 che ci vedrà impegnati sempre di più per promuovere i valori dello sport, le realtà sportive liguri e sostenere con la nostra “rete” la Fondazione Gigi Ghirotti. In 26 anni il progetto è diventato un prezioso punto di riferimento per la Liguria con una ampia attività che mira a valorizzare le eccellenze sportive liguri, a trasmettere i messaggi positivi dello sport nel mondo della scuola e a operare per una società sempre più inclusiva.

Anche nel 2026 saremo protagonisti con i nostri storici progetti. Ecco alcune date già fissate in agenda: 14 maggio (ore 20,30) Galà delle Stelle ai Magazzini del Cotone; 22-23-24 maggio (ore 9-19) Festa dello Sport al Porto Antico; 10 ottobre (ore 10-18) SportAbility Day al MySport Village Sciorba e 25 ottobre Trofeo Gian Luigi Corti Pallavolo S3.