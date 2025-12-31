Stella, il sindaco Andrea Castellini: “Per il 2026 novità straordinarie”

Stella. Anno nuovo alle porte. Il sindaco, Andrea Castellini, elenca progetti, lavori e obiettivi per il 2026.

“Cari concittadini e care concittadine, mentre ci apprestiamo a salutare l’anno che volge al termine, è naturale guardare al futuro con speranza e determinazione. Il 2026 non sarà per Stella un anno qualunque: si prospetta come un periodo di novità straordinarie e di consolidamento dei tanti semi che abbiamo piantato insieme. Il nostro obiettivo è rendere il territorio sempre più vivibile, moderno e attento ai bisogni di ogni singola frazione”, dichiara.

Nel dettaglio: “La notizia più attesa, e che con orgoglio confermiamo, sarà l’apertura del nuovo Asilo Nido. Si tratta – spiega – di un’opera fondamentale, un investimento concreto PNRR da più di mezzo milione di euro sul futuro dei nostri figli e un supporto indispensabile per le giovani famiglie che hanno scelto di vivere nel nostro splendido entroterra”.

“Parallelamente, daremo il via a un cantiere dal forte valore simbolico e funzionale: l’inizio dei lavori di ristrutturazione del piano terra dell’ex Municipio di Stella San Giovanni, che tornerà a nuova vita per essere restituito alla comunità”, prosegue.

Ora le frazioni: “Il nostro impegno non si ferma ai grandi centri. Abbiamo lavorato intensamente alla progettazione per farci trovare pronti e ottenere i finanziamenti necessari per opere attese da tempo”.

Stella San Martino: “È in fase di avanzamento la progettazione del nuovo parcheggio, un impegno preso in campagna elettorale che intendiamo onorare per migliorare la vivibilità della frazione”.

Rigenerazione urbana: “Sostituiremo le 5 pensiline di attesa dell’autobus e altri elementi di arredo nei centri urbani di tutte le frazioni, per garantire dignità e comfort a chi utilizza i mezzi pubblici. Inoltre – prosegue Castellini – si avvierà un progetto di riqualificazione delle piazzette di via Pippo a Santa Giustina”.

Servizi cimiteriali: “Procederemo con l’ampliamento del cimitero di San Martino, oltreché a una costante manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali”.

Messa a norma idraulica di attraversamenti stradali: “Procederemo con la progettazione di interventi di adeguamento idraulico in località Reverdita, Rocca, Rovieto Superiore e Giacchè”. Ma anche efficientamento energetico e valorizzazione del patrimonio: “Sono in fase di completamento i lavori di efficientamento del plesso scolastico di San Giovanni per 345 mila euro, verranno inoltre revisionati gli impianti elettrici della caserma dei carabinieri e del Municipio. Si valuteranno interventi di miglioramento energetico a valere del Conto Termico 3.0 in fase di pubblicazione”.

Poi un ringraziamento speciale: “Tutto questo non sarebbe realizzabile senza il motore silenzioso ma instancabile del nostro ente: la macchina funzionariale del Comune. A loro, cuore pulsante dell’operatività amministrativa, va il mio più profondo ringraziamento per la competenza e la dedizione con cui trasformano le idee in realtà concrete. Cari Stellesi, il cammino davanti a noi è ambizioso, ma percorrendolo insieme renderemo Stella un posto sempre migliore in cui vivere e in cui accogliere. A voi e alle vostre famiglie, giungano i miei più sinceri auguri per un felice e sereno 2026”.