Stella, disperso nella campagna di Russia: alla famiglia torna la targa riconoscitiva di Bartolomeo Saettone

Stella. Memoria e qualcosa che torna. Una comunità che si stringe e si commuove. Grazie all’associazione “Armir il ritorno dall’oblio”, è stata consegnata alla famiglia la targa riconoscitiva di Bartolomeo Saettone disperso durante la tragica campagna di Russia. “Sabato mattina, dal Monumento ai Caduti di San Bernardo, abbiamo vissuto un momento di profonda emozione e significato storico che resterà indelebile nella nostra comunità. – sottolinea il sindaco, Andrea Castellini –

Dopo oltre 80 anni, è stato compiuto un gesto di straordinario valore umano grazie all’associazione che si dedica alla ricerca dei caduti e dispersi nella campagna di Russia”.

Una targa ai familiari e un toccante momento vicino al Monumento ai Caduti dove è inciso il suo nome.“Bartolomeo Saettone fu disperso proprio durante la tragica campagna di Russia.

Un piccolo gesto di riconoscimento dopo decenni, ma che per la famiglia e per tutti noi significa un immenso ritorno. È la dimostrazione che nessuno è dimenticato.

Vogliamo ringraziare di cuore la famiglia di Bartolomeo Saettone per aver voluto condividere questo momento celebrativo così unico e toccante coinvolgendo l’Amministrazione e la parrocchia.

La vostra sensibilità ci ha regalato una mattinata davvero speciale. – sottolinea Castellini – Un ringraziamento particolare anche all’Arma dei Carabinieri, sempre presenti e vicini alla comunità”.