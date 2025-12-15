Savona. Sono oltre 150 i partecipanti, di cui più di 120 agenti che riceveranno crediti formativi, e una ventina gli approfondimenti affidati a esperti tra psicologi e criminologi. Questi i numeri della prima edizione degli Stati Generali della Polizia Locale ligure ospitata a Savona.

Una giornata organizzata da Regione Liguria dedicata alla formazione e al confronto dei corpi di Polizia Locale per fare il punto sulle nuove esigenze operative, dagli strumenti tecnologici alla formazione continua, passando per l’evoluzione dei compiti degli agenti: sicurezza stradale, gestione delle emergenze, presidio urbano, tutela ambientale, sostegno alla cittadinanza.

La mattinata si è aperta con panel su temi di attualità quali il disagio giovanile, il rapporto con le tecnologie, cyberbullismo e bullismo, per approfondire il ruolo della Polizia Locale di fronte a situazioni di urgente attualità.

La mattinata, introdotta dal saluto del presidente della Regione Liguria Marco Bucci e dell’assessore regionale alla Sicurezza Paolo Ripamonti, ha visto gli interventi tra gli altri del sindaco di Savona Marco Russo, del consigliere provinciale Demis Aghittino, di Alessandra Lazzari, viceprefetto vicario prefetto di Savona, del questore Giuseppe Mariani e del comandante della polizia locale di Savona Igor Aloi.

Al Priamar gli stati generali della polizia locale

Nel pomeriggio è in programma la tavola rotonda del Comitato tecnico di Polizia Locale per fare il punto, insieme ai comandi provinciali, sulla riforma della legge quadro del 1986 guardando in particolare al nuovo ordinamento per la Polizia Locale.

“Il rapporto di fiducia tra cittadini e Polizia Locale è un pilastro della società – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci –. Sono cresciuto con la convinzione che dove c’è un vigile ci siano presenza delle istituzioni e senso di protezione: è un valore vero, che dobbiamo continuare a trasmettere anche alle nuove generazioni. La sicurezza significa qualità della vita e la Liguria è una regione ad alta qualità della vita anche grazie al lavoro quotidiano e alla professionalità degli organi di polizia”.

“È una grande soddisfazione vedere così tanti partecipanti alla prima edizione ligure degli Stati Generali della Polizia Locale – spiega l’assessore regionale alla Sicurezza Paolo Ripamonti -. Non vuole essere un evento isolato, ma una buona pratica da portare avanti e diffondere anche nelle altre province. La sicurezza non è un tema di pochi, ma riguarda tutti: istituzioni, operatori e cittadini, regioni limitrofe. Non può esistere sicurezza senza consapevolezza e formazione, soprattutto di fronte alle nuove sfide sociali che i territori affrontano ogni giorno. In questo contesto la Polizia Locale ricopre un ruolo di prossimità, prevenzione e presidio del territorio. Ringrazio le autorità presenti, i comitati della Polizia Locale che hanno sostenuto questa iniziativa, il Comune di Savona e il Comitato organizzatore per averla resa possibile”.

Invernizzi (FDI): “Doveroso rafforzare il ruolo della polizia locale con una maggiore sinergia con le altre forze dell’ordine”

“Garantire chiarezza di ruoli, maggiore tutela per gli operatori, strumenti adeguati e un riconoscimento concreto della funzione svolta dalla polizia locale, primo presidio di sicurezza e legalità per i cittadini”. Il capogruppo regionale di FDI Rocco Invernizzi si fa portavoce delle richieste della polizia municipale partecipando agli Stati Generali della polizia locale 2025 presso la Fortezza del Priamar di Savona.

“Un evento che si inserisce in un momento particolarmente significativo per il futuro della polizia locale – dice Invernizzi – Dopo quasi quarant’anni dall’approvazione della Legge n. 65 del 1986, è infatti in corso in Parlamento l’iter di una riforma organica dell’ordinamento, che mira a ridefinire funzioni, competenze, tutele e strumenti operativi degli operatori sul territorio”.

“Al centro degli Stati Generali la sicurezza urbana, il coordinamento con le forze di polizia dello Stato, la formazione e le nuove sfide sociali che ricadono sempre più spesso sui comandi di polizia locale – prosegue Invernizzi – Particolare attenzione viene dedicata anche alle nuove forme di disagio giovanile – dalle dipendenze tecnologiche al bullismo e cyberbullismo – fenomeni che incidono direttamente sulla qualità della vita nelle città e che richiedono strumenti normativi aggiornati, professionalità adeguate e una presenza capillare sul territorio. La partecipazione del Sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni ha sottolineato il rilievo nazionale del dibattito e il collegamento diretto con il percorso legislativo in corso, che punta a superare un impianto normativo ormai non più adeguato alle esigenze operative attuali. Riforma che vede impegnata anche l’onorevole Augusta Montaruli, relatrice in Commissione in Parlamento”.

Rocco Invernizzi che ha partecipato all’evento organizzato dall’assessore regionale alla sicurezza Paolo Ripamonti, ha incontrato il questore Giuseppe Mariani, Alessandra Lazzari, viceprefetto vicario prefetto di Savona e il magistrato Chiara Venturi e si è complimentato per l’organizzazione del convegno con il comandante della polizia locale di Savona Igor Aloi.