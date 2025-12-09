Spruzza spray al peperoncino sul volto dell’ex compagno dopo una lite: 39enne arrestata per violazione del divieto avvicinamento

Savona. Lo scorso fine settimana, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Savona hanno arrestato in flagranza di reato una donna 39enne, residente a Savona, contestandole il reato di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

La donna, cui era stato precedentemente apposto anche il braccialetto elettronico, dopo un violento alterco con l’ex compagno (incontrato nelle vie del centro di Savona) gli ha spruzzato dello spray al peperoncino al volto, procurandogli lievi escoriazioni.

All’esito dell’udienza direttissima presso il Tribunale di Savona, l’arresto è stato convalidato e contestualmente è stata disposta nei confronti della donna la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.