Spostamento a monte della ferrovia Finale-Andora, il WWF Liguria: “Il progetto condanna gli abitanti della provincia all’isolamento”

Finale Ligure/Andora. La delegata WWF Liguria Regina Sozzi concorda con le considerazioni del presidente di Legambiente Liguria sul raddoppio ferroviario e su come il servizio in regione presenti ampia necessità di miglioramento che porterebbe molti utenti a lasciare a casa l’auto e faciliterebbe gli spostamenti per lavoro, studio e vacanza, anche in ore serali e giorni festivi: il trasporto pubblico e in particolare quello su ferro costituiscono una delle speranze di sostenibilità e decongestione, oltre a garantire equità, connessione, economicità.

L’attuale progetto di spostamento a monte della tratta Finale Ligure – Andora, spesso indicato come opera strategica e necessaria per la connessione tra Italia e Francia o per risolvere limitazioni di antica data, preoccupa però la delegata. Il problema del raddoppio non esisteva negli anni 90, quando erano attivi ad esempio binari d’incrocio a Laigueglia e Borgio, e binari di servizio e precedenza a Pietra Ligure, Loano e Ceriale. I treni oggi potrebbero incrociare nelle stazioni se fossero puntuali, con gli scambi e la sicurezza garantita da moderni sistemi di controllo. Del resto il tratto Albenga – Loano è doppio dal 1936 e gli altri due tratti potrebbero essere raddoppiati in sede: innalzare il piano della ferrovia consentirebbe la realizzazione di sottopassi; andare in sotterranea libererebbe il sedime ferroviario.

Invece il progetto prevede di spostare a monte 29km di ferrovia, con una variante di tracciato di 32km che allontana le stazioni da Comuni e utenti, in un percorso ad alto impatto ambientale e paesaggistico, tra siti archeologici e storici, zone carsiche e a rischio idrogeologico, coltivazioni di pregio, prevedendo c.ca 25km di gallerie per verso, 2km di viadotti, stazioni sotterranee o remote; mentre altre stazioni verrebbero del tutto rimosse. Si rileva, nella tratta già spostata a monte oltre Andora, una riduzione degli utenti ferroviari che incide su aspetti di rilievo quali abbandono scolastico e presenze turistiche… se nelle intenzioni quel progetto doveva mantenere la caratteristica di collegamento regionale, nella realtà ha mancato questo obiettivo.

Nè esiste una valutazione del rapporto costi benefici che dimostri l’effettiva validità dell’attuale progetto, tenendo conto degli alti costi, degli impatti ambientali, della perdita di terreno agricolo, degli impatti sociali, dell’immane dissesto e delle colossali opere di cantiere. Il progetto condanna gli abitanti della provincia di Savona all’isolamento. La delegata chiede che si cambi approccio progettuale, finché siamo in tempo