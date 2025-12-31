  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Perquisizione

Spara petardi e fuochi e ne tiene 7 kg in casa: scatta la denuncia

I carabinieri forestali in questi giorni stanno potenziando i controlli sull’utilizzo dei cosiddetti “botti di Capodanno”

botti capodanno sequestro

Genova. Un genovese è stato denunciato dai carabinieri forestali per avere sparato petardi e fuochi d’artificio dalle alture della città.

I militari in questi giorni stanno potenziando i controlli sull’utilizzo dei cosiddetti “botti di Capodanno”, anche alla luce del regolamento comunale che lo regola e dell’ordinanza emessa dal Comune di Genova che rimodula gli orari nella zona del centro città.

A seguito dei controlli effettuati, i carabinieri forestali della provincia di Genova hanno identificato un genovese che era solito lanciare petardi e razzi dalle alture.

Durante la perquisizione a casa sono stati trovati quasi sette chili di materiale esplodente netto, quando il limite ammesso è di cinque chili. L’uomo è stato denunciato e il materiale sequestrato.

Come noto botti e fuochi d’artificio ogni anno provocano numerosi danni, sia sugli animali (domestici e selvatici), che sono terrorizzati dal rumore e in alcuni casi scappano o hanno malori, sia all’ambiente. I petardi e i fuochi, così come le lanterne cinesi che solitamente vengono rilasciate nei cieli per salutare l’anno che se ne va, possono provocare incendi boschivi anche di grandi dimensioni.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.