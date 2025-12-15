Solidarietà, al pranzo natalizio dell’Abf di Ferrania raccolti 2 mila euro per l’Aisla

Cairo Montenotte. Anche quest’anno l’A.B.F. (Associazione Borgate Ferraniesi) ha organizzato il consueto pranzo natalizio a scopo solidale.

Per l’occasione, nella giornata di ieri, 14 dicembre, è stata raccolta la cifra di euro 2 mila che sarà devoluta all’AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica.

Il ricavato del convivio va sempre ad una realtà del territorio che opera nel settore del sociale e dell’assistenza, e sono in parecchi, ogni anno, a partecipare per rafforzare il concetto di comunità e condivisione.