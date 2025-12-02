Polizie locali in Consiglio regionale: “Più tecnologie”. L’assessore Ripamonti: “A Savona gli stati generali 2025”

Liguria. Con 17 voti a favore (maggioranza) e 10 astenuti è stato approvato l’ordine del giorno 217, presentato da Walter Sorriento (Orgoglio Liguria-Bucci presidente), che impegna la Giunta a stipulare un accordo con le altre forze di polizia per la sicurezza integrata; a valutare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, contributi agli Enti Locali per ammodernare, potenziare le sedi e le dotazioni della polizia locale e la formazione specialistica (sicurezza urbana, cyber-criminalità, gestione delle emergenze).

Tra i punti del documento: sostenere un percorso per riconoscere alla polizia locale un trattamento previdenziale, assicurativo e retributivo coerente con quello delle altre forze di polizia, eventualmente anche attraverso l’approvazione di una rinnovata legge quadro che aggiorni la disciplina vigente che risale al 1986.

“Tanti sono i rischi, tanti devono essere i diritti – ha commentato Sorriento –. Oggi gli agenti di Polizia Locale svolgono funzioni sempre più difficili e complesse e la Liguria deve farsi sentire, guidando questo cambiamento. Faccio parte della Polizia Locale di Ventimiglia e so bene che gli agenti sono impegnati in compiti sempre più complessi e ad alto rischio: dalla sicurezza urbana al controllo del territorio, fino alla gestione delle emergenze, spesso lavorando fianco a fianco con le altre Forze di Polizia”.

“Sono soddisfatto – ha concluso il consigliere di Orgoglio Liguria – che Regione Liguria abbia risposto positivamente, dando un segnale importante e ringrazio l’assessore Ripamonti. Mi auguro che questo primo passo possa sensibilizzare il nostro Governo su questo tema.”

L’assessore alla sicurezza Paolo Ripamonti ha espresso parere favorevole e ha proposto due modifiche che sono state accolte da Sorriento. E nel corso del dibattito in aula l’annuncio: “A Savona gli stati generali 2025”. L’appuntamento sarà alla sala della Sibilla, al complesso monumentale del Priamar, il prossimo 15 dicembre, con al centro proprio le nuove funzioni e strumentazioni operative nell’ambito della sicurezza urbana e nel contrasto a fenomeni di criminalità.

Rocco Invernizzi (FdI) e Armando Biasi (Lega Liguria Salvini) hanno chiesto di sottoscrivere il documento. Invernizzi ha chiesto una integrazione, che è stata accolta: “E’ giusto prevedere stanziamenti finalizzati all’ammodernamento, al potenziamento delle sedi e delle dotazioni della polizia locale e alla formazione specialistica su tema della sicurezza, gestione delle emergenze e cyber criminalità” afferma Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di FdI.

“La sicurezza – prosegue Invernizzi – rappresenta una priorità per tutti i Comuni della nostra regione. Doveroso dunque prevedere maggiori risorse per sostenere progetti e attuare efficacemente le politiche di sicurezza urbana. La Regione continuerà a investire in sicurezza, anche nei territori più periferici, perché la presenza capillare della polizia locale è fondamentale per la tutela dei cittadini”.

“L’ordine del giorno approvato è fondamentale per stabilire criteri per l’assegnazione di cofinanziamenti per tutte le funzioni di polizia locale, per l’acquisto di dotazioni moderne come bodycam e mezzi sicuri e maggiore formazione. Tutto questo ricordando che la polizia locale svolge compiti sempre più complessi, specializzati e ad alto rischio relativi alla sicurezza urbana. Nel contrasto alla criminalità di prossimità e per i controllo del territorio – conclude Invernizzi – è indispensabile poi una piena integrazione e collaborazione con le altre forze dell’ordine”.