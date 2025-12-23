Sicurezza ad Albenga, l’amministrazione smentisce Podio: “Previsti investimenti per circa 3 milioni di euro”

Albenga. “Non solo non ci sono stati tagli, ma i fondi per la sicurezza sono in netto aumento”. È questa, in sintesi, la risposta dell’amministrazione comunale di Albenga al consigliere di minoranza Nicola Podio in merito alle recenti polemiche sui bilancio, in relazione al tema della sicurezza.

Di seguito, la nota di replica: “È necessario fare chiarezza partendo dai numeri, che smentiscono in modo netto quanto affermato. La Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza del bilancio comunale prevede per il 2026 uno stanziamento complessivo di 2.801.860 euro, destinato alle attività di presidio del territorio e di tutela della sicurezza urbana. È un dato che assume ancora più rilievo se confrontato con l’anno precedente: nel bilancio 2025 la stessa missione prevedeva uno stanziamento pari a circa 2 milioni e 400 mila euro. L’incremento è quindi di circa 400 mila euro, un aumento significativo che dimostra come l’amministrazione abbia rafforzato, e non ridotto, l’impegno economico sul tema della sicurezza”.

“Alla luce di questi numeri, il consigliere Podio o non ha letto il bilancio, oppure afferma il falso, consapevolmente o per superficialità. In entrambi i casi, si tratta di un’accusa priva di fondamento. A questo si aggiunge un risultato importante ottenuto recentemente: il Comune di Albenga, insieme al Comune di Ceriale, ha appena ottenuto un finanziamento di 320 mila euro per il potenziamento della videosorveglianza. Le nuove telecamere andranno ad aggiungersi alle 140 già presenti sul territorio comunale, rafforzando ulteriormente il sistema di controllo e prevenzione”.

“La sicurezza è un tema sensibile, che sta molto a cuore all’Amministrazione ed è oggi una sfida che riguarda la maggior parte dei sindaci in tutta Italia, spesso lasciati soli ad affrontare problematiche complesse con risorse limitate. Nonostante le promesse di interventi risolutivi a livello nazionale, i dati mostrano un aumento dei reati in molte città italiane, a fronte di una carenza di investimenti strutturali: mancano risorse per il disagio giovanile, per il sociale, per l’educazione e per il rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine”.

“In questo contesto, è doveroso sottolineare il grande lavoro svolto quotidianamente dagli agenti della Polizia Locale di Albenga, che operano con professionalità e impegno sul territorio. Il comando di Albenga è tra i pochi a lavorare su tre turni, garantendo una presenza costante, pur nella consapevolezza che sarebbe auspicabile un presidio ancora più continuativo. Per questo motivo il confronto e la collaborazione con le forze dell’ordine competenti per materia sono costanti, nonostante anch’esse debbano fare i conti con carenze di organico e risorse. A tutti loro va il ringraziamento dell’amministrazione per il lavoro svolto quotidianamente a servizio della città”.

“Spiace infine constatare che il consigliere Podio, pur intervenendo su un tema così sentito, abbia dimostrato scarsa attenzione sia al bilancio comunale sia al confronto istituzionale, abbandonando l’aula consiliare senza ascoltare gli interventi successivi. Un comportamento che appare poco rispettoso del consiglio comunale, dei cittadini e degli elettori”.

“La sicurezza non si esaurisce nei controlli e nella repressione, ma si costruisce anche attraverso progetti di rigenerazione urbana, interventi nelle scuole, iniziative sul sociale e la creazione di spazi pubblici funzionali e sicuri per i giovani. Su tutti questi fronti l’amministrazione è impegnata con azioni concrete e visibili. L’amministrazione comunale continuerà a partecipare a bandi e a reperire nuove risorse per implementare ulteriormente la sicurezza cittadina. Resta da capire se, in futuro, il consigliere Podio intenderà partecipare ai lavori del consiglio comunale per intero e avanzare proposte concrete”.