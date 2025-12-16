Settimana bianca sulle Dolomiti: la scelta ideale per una vacanza di coppia

Ci sono molti luoghi dove trascorrere una settimana bianca all’insegna del romanticismo, ma le Dolomiti hanno indubbiamente qualcosa in più grazie agli splendidi paesaggi, all’atmosfera intima dei borghi alpini, agli attrezzati comprensori sciistici, alle tradizioni enogastronomiche sudtirolesi e all’altissima qualità delle molte strutture ricettive della regione, valorizzate dalla tradizionale ospitalità altoatesina.

Tra le tante mete che si possono scegliere nel territorio dolomitico, Siusi allo Sciliar è una delle più apprezzate di turisti, in particolare da chi desidera unire sport invernali, wellness e scoperta dei borghi alpini tipici dell’Alto Adige.

Vacanza di coppia: scegliete uno chalet da sogno!

Per rendere speciale la vostra vacanza romantica sulle Dolomiti dovete scegliere una struttura speciale. Potreste per esempio prenotare in questo chalet da sogno con SPA privata sulle Dolomiti; è quello che possono offrirvi le Floris Green Suites by Park Hotel Florian, che si trovano a pochi minuti dal centro di Siusi allo Sciliar, la località che dà il nome all’altopiano più esteso d’Europa, l’Alpe di Siusi (Seiser Alm in lingua tedesca).

Gli chalet Floris Green sono strutture sopraelevate che offrono servizi di alto livello tra cui colazione in camera, sauna privata, wi-fi gratuito e tanto altro, ma soprattutto tanta intimità.

Una vacanza di coppia con gli sci ai piedi e non solo

Per chi ama l’attività sciistica, la zona di Siusi allo Sciliar è la scelta ideale. Vicino al vostro chalet si trova infatti la fermata del bus navetta che in soli 5 minuti vi porterà alla stazione a valle della funivia dell’Alpe di Siusi. Arrivati a monte, avrete a disposizione i circa 63 km di piste che si trovano a un’altitudine compresa tra i 1.227 e i 2.220 m.

Non importa quale sia il vostro livello come sciatori. Nel comprensorio dell’Alpe di Siusi, infatti, ci sono piste facili, intermedie e difficili e il divertimento è quindi assicurato.

Se amate lo snowboard potrete sbizzarrirvi nello Snowpark Seiser Alm. E comunque sull’Alpe di Siusi ci sono opportunità anche per chi ama lo sci di fondo, per chi preferisce le escursioni invernali o le discese con lo slittino.

Scoprire i dintorni di Siusi: borghi alpini e mercatini natalizi

Se oltre alle attività sciistiche avete il desiderio di vivere le tradizioni alpine e di scoprire alcuni dei borghi alpini più belli del territorio dolomitico, Siusi allo Sciliar è il punto di partenza ideale.

Durante il periodo natalizio potreste per esempio visitare il vicino mercatino natalizio di Castelrotto, aperto tutti i fine settimana d’Avvento.

Potreste anche dedicare una giornata alla visita dei tre principali borghi della vicina Val Gardena, cioè Ortisei, una delle località più note dell’Alto Adige, Santa Cristina Valgardena e Selva di Val Gardena. Tra l’altro anche a Ortisei e Selva vengono organizzati i mercatini di Natale.

Un’esperienza romantica: la carrozza trainata dai cavalli

Se cercate un’esperienza romantica fuori dal comune, potreste considerare la possibilità di una gita con una carrozza trainata dai cavalli. Avrete così la possibilità di godere dei panorami mozzafiato sullo Sciliar e sul Gruppo del Sassolungo. Sia a Castelrotto che a Compaccio, entrambe località vicine a Siusi, ci sono servizi di gite in carrozza. Sarà un modo diverso di vivere i panorami innevati delle Dolomiti.

In conclusione, una settimana bianca in coppia a Siusi allo Sciliar, tra sport, wellness e scoperta, è una scelta perfetta per creare momenti indimenticabili.