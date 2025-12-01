Vado Ligure. A volte una fotografia riesce a raccontare ciò che un intero articolo vorrebbe esprimere. Quella in copertina ne è la prova: Vincenzo Alfiero, tornato in rossoblù da pochi giorni, serve l’assist perfetto e osserva Diego Vita mentre deposita in rete il pallone dell’1-0 che decide la sfida contro la Lavagnese. Un gol che pesa e un’esultanza liberatoria per il numero 11, reduce da un periodo complicato a causa dell’infortunio.

Nel dopo-gara sono arrivate parole al miele del presidente Tarabotto e del direttore Mancuso, che hanno elogiato Vita non solo per la marcatura da tre punti ma soprattutto per l’aspetto umano, sottolineando quanto la sua presenza sia fondamentale. Lo staff e la squadra si sono subito riversati su di lui per festeggiare, e poco dopo è arrivato anche Alfiero: un grido liberatorio, un abbraccio forte tra i due giocatori entrambi subentrati nella ripresa. Un momento simbolico al “Chittolina”, che sa di ricomposizione per una coppia d’attacco che lo scorso anno ha fatto scintille. 17 gol Alfiero, 22 Vita, capocannoniere del campionati: 39 reti in due, numeri da urlo. Più una, quella di Vita di domenica, quindi 40.

Morale? Non una, ma due. La prima: il Vado ha dimostrato di saper reagire agli imprevisti di natura infortunistica con soluzioni da big con una spesa importante. La seconda: dietro i numeri dei due bomber c’è un’intesa naturale, un feeling che potrebbe rivelarsi molto utile durante il percorso della squadra di Roselli nella corsa alla Serie C.