Vado Ligure. “Ho sensazioni molto positive. Sono arrivato in una società seria, organizzata, che mi ha messo nelle condizioni migliori per poter lavorare. Ho trovato una squadra forte, quindi ci sono tutte le condizioni per fare un buon lavoro”. Queste le prime parole di Marco Sesia da allenatore del Vado. Il tecnico piemontese sta preparando la sfida di domenica contro la NovaRomentin dopo essere subentrato a Roselli a inizio settimana.

“I giocatori li ho trovati dispiaciuti, com’è normale quando c’è un esonero: non è mai una situazione bella – commenta -. Ma sono professionisti, sanno che devono andare avanti e stanno dimostrando grande disponibilità. Da questo punto di vista sono assolutamente contento”.

Sesia sta iniziando a conoscere l’ambiente rossoblù: “Quello che sto apprezzando di più è proprio la serietà dell’ambiente. La società mi ha accolto benissimo, con grande organizzazione e voglia. Mi ha messo nelle condizioni migliori per lavorare e non ho nulla da dire nemmeno riguardo al gruppo: i giocatori si sono messi subito a disposizione e abbiamo iniziato a lavorare”.

Da conoscitore del Girone A un commento sull’attuale livello del campionato: “È il solito Girone A: con valori importanti, squadre attrezzate e insidie ovunque. Rispetto all’anno scorso ci sono formazioni più pronte nella parte alta, mentre sotto l’anno passato c’erano squadre che non erano pronte per questa categoria”.

La partita di domenica contro la NovaRomentin presenta diverse insidie: “Sono una squadra giovane che corre molto, che ha cambiato diversi giocatori anche questa settimana. Sarà una partita piena di insidie, perché praticamente giochiamo al buio e dovremo essere bravi a capire subito moduli e situazioni. Comunque il Vado deve pensare al Vado: dobbiamo intraprendere un percorso giusto che ci porti a un obiettivo importante“.

guarda tutte le foto 37



Serie D, Vado: le prime immagini rossoblù di mister Marco Sesia

Il neo mister rossoblù si riniene “fortunato” ad essere subentrato nel Vado capolista: “Non me l’aspettavo, ma nel calcio – come nella vita – ci sono momenti in cui non sei fortunato e altri in cui lo sei di più. Il mio obiettivo è aiutare questi ragazzi, migliorare ciò che è migliorabile senza fare danni e senza porsi nel modo sbagliato. Il Vado è un’ottima squadra, è stata ben allenata fino a oggi: noi dobbiamo fare il nostro, senza entrare in questioni che non ci riguardano”. E a livello tattico: “Ogni allenatore ha le sue idee. Io credo di aver lavorato in diverse situazioni e che un allenatore bravo debba sapersi adattare. Questa squadra è nata per giocare in un certo modo, ma non è detto che non possano esserci varianti all’interno dello stesso modulo. Cercheremo di migliorare ciò che è possibile migliorare, mantenendo tutto il buono che c’è stato”.

Sesia, infine, conferma di aver parlato con Roselli (suo ex allenatore): “Ho chiamato mister Roselli la sera stessa dell’annuncio. Con Giorgio ho un ottimo rapporto e lo ringrazio per l’in bocca al lupo. Lavorerò insieme a suo figlio, che conosco altrettanto bene. Siamo professionisti, viviamo di questo lavoro e abbiamo passione: non ci sono problemi“.