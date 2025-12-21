Serie D. Mister Floris dopo il pareggio con il Gozzano: “Abbiamo provato a vincere, ma siamo poco incisivi”

Il match tra Cairese e Gozzano è terminato con un pareggio, la squadra di casa nel primo tempo è stata più agguerrita, si è portata in vantaggio e ha quasi sfiorato il raddoppio. Nel secondo tempo, invece, le squadre si sono un po’ adagiate e studiate così il Gozzano è riuscito a trovare il pareggio. Mister Floris commenta così il risultato: “anche nel secondo tempo abbiamo provato a vincere, abbiamo avuto la palla del raddoppio con Hernandez che ha calciato centrale. Sicuramente alcune situazioni potevamo sfruttarle meglio però è un pareggio fondamentale, con una squadra molto forte che, non dobbiamo dimenticarlo, ha vinto contro le prime in classifica.” Continua elogiando il Gozzano che definisce “una squadra forte, ben allenata. Quindi il punto conquistato è molto importante anche perché si trattava di uno scontro diretto e queste partite non si devono prendere”. Evidenzia, poi, che durante il match le occasioni ci sono state, soprattutto nel primo tempo, ma è mancata l’incisività “è un dato di fatto che siamo poco incisivi, siamo il peggior attacco del campionato”. Questa partita era l’ultima del girone d’andata che la Cairese termina in 17esima posizione, in zona di retrocessione diretta, il mister a riguardo afferma che “se oggi avessimo portato a casa i 3 punti eravamo quasi fuori dalla zona playout, perciò non mi preoccupano i punti perché siamo in piena corsa con tutti; tuttavia non dobbiamo sottovalutare il campionato perché è un campionato difficile e nel girone di ritorno si può stravolgere a causa dei numerosi acquisti delle varie squadre.” Si preannuncia, quindi, un girone di ritorno più agguerrito anche nelle zone basse.