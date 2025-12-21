Serie D Girone A (17^ giornata): il Vado allunga, pareggiano Celle Varazze e Cairese

La NovaRomentin sconfitta 6-0 dal Vado la settimana scorsa regala proprio ai rossoblù un gran bel Natale. Il fanalino di coda del campionato ferma infatti sullo 0-0 il Ligorna consentendo alla squadra di Sesia, vittoria 2-3 sul campo della Biellese, di salire a +3. Vantaggio vadese con Ciccone nel primo tempo. I piemontesi pareggiano con Di Cesare in avvio di ripresa ma due minuti più tardi Raffini riporta avanti i liguri. Menabò fissa il punteggio sul 2 a 2 ma Raffini regala al 72′ un goal che potrebbe pesare molto in questo campionato.

In coda, la Cairese fallisce ancora l’appuntamento con la prima vittoria in casa pareggiando 1-1 contro il Gozzano (qui la cronaca della partita). Rimane un punto sopra alla zona playout il Celle Varazze. Le civette pareggiano 2 a 2 contro l’Imperia. Nerazzurri in vantaggio di due goal dopo cinque minuti, Daillo e Boccia. Al 24′ accorcia Balan, a nove dal termine Insoltito regala un punto alla squadra di Mario Pisano.

Vado: Bellocci, Bondioli, Saltarelli, Pisanu, Raffini, Ciccone, Gulinelli, De Rinaldis, Alfiero, Stampi, Syll. A disposizione: Boschi, Arras, Abonckelet, Lupinacci, Cecchinato, Sacco, Lazzarini, Barwuah, Giacchino. Allenatore: Sesia.

Celle Varazze: Marcone, Scarfò, De Benedetti, Padovan, Melani; Bortoletti, Balan; Gnecchi, Capra, G. Insolito; Szerdi. A disposizione: Zerbino, Busicchia, Calcagno, Righetti, Giolfo, Ciancio, Limongelli, Firman. Allenatore: Pisano.

Cairese: Ceppi, Boveri, Gulli, Anselmo, Giorcelli, Graziani G., Gargiulo, Castiglia, Sancinito, Graziani T., Piacenza. A disposizione: Gentile, Scarrone, Turone, Jebbar, Vassallo, Colletto, Federico, Hernandez, Vignaroli. Allenatore: Floris

I risultati

Asti 1 – Club Milano 2, Cairese 1 – Gozzano 1, Celle Varazze 2 – Imperia 2, Chisola 1 – Valenzana 0, Derthona 1 – Saluzzo 3, Varese 1 – Lavagnese 0, Biellese 2 – Vado 3, NovaRomentin 0 – Ligorna 0, Sanremese 1 – Sestri Levante 0.

La classifica

Vado 41, Ligorna 38, Chisola 34, Sestri Levante e Varese 30, Saluzzo 29, Biellese e Derthona 23, Imperia 21, Valenzana 20, Lavagnese 19, Celle Varazze 18, Gozzano 17, Sanremese, Club Milano e Asti 16, Cairese 15, NovaRomentin 12.