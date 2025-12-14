Serie D Girone A (16^ giornata): il Vado è un rullo, Celle Varazze sconfitto, punticino Cairese

Serie D Girone A, il punto. Il Vado voleva un gioco più offensivo nonostante Roselli fosse al primo posto. Lo si è capito anche dalle parole dello stesso Sesia in conferenza stampa. Si può quindi dire che la prima uscita del nuovo mister ha accontentato la dirigenza. Il 6-0 alla NovaRomentin, fanalino di coda, è di buon auspicio ma serviranno controprove contro squadre più attrezzate. Già domenica prossima in casa della Biellese si potranno avere più elementi per capire se l’allenatore riuscirà a dare la svolta. La certezza è che il Vado non può rallentare, visto che il Ligorna continua a rimanere a un punto di distanza. Qui la cronaca di Vado vs NovaRomentin.

Il Celle Varazze perde 3 a 1 in casa del Sestri Levante. In un campionato in cui accelerano anche le squadre partite con difficoltà, le civette di mister Mario Pisano sono appena un punto sulla zona playout. La rosa è attrezzata per altre posizioni, ma urge cambiare marcia per evitare di trovarsi quando il pallone sarà più pesante in una posizione di classifica scomoda.

La Cairese ha messo a posto la fase difensiva. Da tre partite i gialloblù non prendono goal. Ma l’attacco stenta e non poco. Una sola rete negli ultimi quattro turni: tuttavia, è bastata per conquistare 5 punti visto l’1-0 contro il Club Milano e i due 0-0 di fila contro il Vado la scorsa settimana e oggi sul campo della Valenzana.

Serie D Girone A: i risultati

Club Milano 0 – Sanremese 0, Gozzano 0 – Biellese 4, Lavagnese 0 – Chisola 1, Ligorna 3 – Asti 1, Saluzzo 1 – Varese 1, Sestri Levante 3 – Celle Varazze 1, Valenzana 0 – Cairese 0, Imperia 0 – Derthona 1, Vado 6 – NovaRomentin 0 (la cronaca).

Serie D Girone A: la classifica

Vado 38, Ligorna 37, Chisola 31, Sestri Levante e Varese 27, Saluzzo 26, Biellese e Derthona 23, Imperia e Valenzana 20, Lavagnese 17, Sanremese e Gozzano 16, Cairese 14, Club Milano 13, NovaRomentin 11 (-1).

Il prossimo turno

Asti – Club Milano, Cairese – Gozzano, Celle Varazze – Imperia, Chisola – Valenzana, Derthona – Saluzzo, NovaRomentin – Ligorna, Sanresemese – Sestri Levante, Varese – Lavagnese, Biellese – Vado.

Le formazioni delle squadre savonesi

Vado: Bellocci, Bondioli, Pisanu, Arras, Ciccone, Gulinelli, De Rinaldis, Messina, Alfiero, Stampi, Syll. A disposizione: Boschi, Raffini, Abonckelet, Caremoli, Lupinacci, Torre, Cecchinato, Sacco, Barwuah. Allenatore: Sesia.

Celle Varazze: Mitu, Stanga, Balan, Akkari, Scarfò, Gnecchi, Melani, Bortoletti, Ciancio, Limongelli, Firman. A disposizione: Marcone, Perata, De Benedetti, Busicchia, Calcagno, Capra, Szerdi, Insolito, Padovan. Allenatore: Pisano.

Cairese: Ceppi, Boveri, Jebbar, Vassallo, Anselmo, Giorcelli, Graziani G, Gargiulo, Castiglia, Federico, Piacenza. A disposizione: Gentile, Scarrone, Gulli, Giacchino, Sancinito, Colletto, Graziani T, Hernandez, Vignaroli.