Serie D Girone A (15^ giornata): Vado e Cairese a reti bianche, altro pareggio di spessore per il Celle Varazze

Tutte le savonesi del Girone “A” di Serie D ottengono un punto. Domenica scialba nel risultato per Cairese e Vado, nel match del Brin nessuna delle due squadre riesce a trovare la rete. Per la Cairese un punto d’oro contro la prima in classifica, che vede da più vicino l’uscita della zona playout, per i rossoblù è una mancata opportunità per rimanere distaccata il Ligorna, vittoriosa a Biella.

Posizioni alte della classifica che ritornano quindi molto compatte, anche se per Roselli la prova della sua squadra è stata ottima visto il grande sacrificio messo in campo, non a suo agio in un campo in un campo in terra che non ha fatto risaltare la qualità dei giocatori rossoblù. Il Celle Varazze rimonta invece il Saluzzo, un’altra formazione ostica del campionato al momento al quinto posto.

Gjergji nel primo tempo e Alasina ad inizio secondo non scuotono l’asse delle civette che, grazie a Limongelli e a Donaggio a poco dal termine, pareggiano una sfida difficile. La prova che la squadra di Pisano non è mai morta, e la dimostrazione questa squadra la da partita dopo partita.

Nell’imperiese tutti gli occhi puntati sul big match di giornata, il derby tra Sanremese ed Imperia. Ad aggiudicarselo sono i nerazzurri che, nel campo dei matuziani, ottengono tre punti importanti per la salvezza. Grazie all’unica rete di Insolito, gli imperiesi ottengono 20 punti e si godono almeno una settimana a metà classifica.

Le formazioni

Cairese: 1 Ceppi, 4 Boveri, 7 Jebbar, 8 Gulli, 11 Anselmo, 16 Giorcelli, 20 Gargiulo, 21 Castiglia, 23 Federico, 26 Vassallo, 30 Piacenza. A disposizione: 22 Gentile, 10 Giacchino, 17 Graziani G, 18 Colletto, 19 Turco, 24 Sancinito, 27 Sava, 28 Herndandez, 29 Vignaroli. Allenatore: Floris.

Vado: 22 Bellocci, 4 Bondioli, 6 Pisanu, 9 Raffini, 10 Ciccone, 14 Gulinelli, 18 Abonckelet, 24 Lupinacci, 31 Messina, 32 Alfiero, 71 Syll. A disposizione: 12 Boschi, 7 Arras, 19 Caremoli, 20 De Rinaldis, 26 Torre, 27 Cecchinato, 33 Sacco, 64 Pastorino, 70 Stampi. Allenatore: Roselli.

Celle Varazze: 1 Mitu, 3 De Benedetti, 7 Capra, 8 Balan, 10 Donaggio, 15 Scarfò, 19 Melani, 21 Bortoletti, 23 Ciancio, 25 Limongelli,

28 Firman. A disposizione: 22 Zerbino, 4 Stanga, 5 Busicchia, 6 Calcagno, 11 Righetti, 14 Szerdi, 16 Gnecchi, 17 Insolito, 26 Freccero. Allenatore: Pisano.

Sanremese: 22 Bohli, 5 Garcia, 6 Slojkowski, 7 Djorkaeff, 8 Santanocito, 15 Noto, 19 Girgi, 23 Grosso, 28 Cepele, 30 Andreis, 80 Pereira. A disposizione: 1 Gattuso, 2 Di Fino, 9 Moreo, 18 Fragomeni, 20 Cavaliere, 21 Osuji, 24 Vindigni, 27 Deda, 72 Zagarese. Allenatore: Fossati.

Imperia:1 Rossi, 2 Di Giosia, 3 Bresciani, 4 Del Bello, 5 Guida, 6 Galliani, 7 Boccia, 8 Simonetti, 9 Insolito, 10 Costantini, 11 Busato. A disposizione:12 Giroletti, 13 Spezzano, 14 Lopez Petruzzi, 15 Freccero, 16 Piccinin, 17 Loporcaro, 18 Idaro, 19 Casagrande, 20 Gemetto. Allenatore: Riolfo.

Risultati 15^ giornata

Cairese 0 – 0 Vado, Celle Varazze 2 – 2 Saluzzo, Chisola 1 – 1 Gozzano, Derthona 1 – 2 Varese, Lavagnese 2 – 0 Valenzana, NovaRomentin 1 – 0 Club Milano, Asti 0 – 0 Sestri Levante, Biellese 1 – 4 Ligorna, Sanremese 0 – 1 Imperia.

Classifica Serie D girone A

Vado 35, Ligorna 34, Chisola 28, Varese 26, Saluzzo 25, Sestri Levante 24, Derthona 20, Biellese 20, Imperia 20, Lavagnese 19, Valenzana 19, Celle Varazze 17, Gozzano 16, Asti 16, Sanremese 15, Cairese 13, Club Milano 12, NovaRomentin 11 (–1).

Prossimo turno

Club Milano – Sanremese, Gozzano – Biellese, Imperia – Derthona, Lavagnese – Chisola, Ligorna – Asti, Saluzzo – Varese, Sestri Levante – Celle Varazze, Vado – NovaRomentin, Valenzana – Cairese.