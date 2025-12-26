Serie D, clamoroso: la Sanremese esonera Fossati

Non ci sarà Fabio Fossati sulla panchina della Sanremese contro il Vado al ritorno dalle vacanze natalizie. Questa mattina è arrivato il comunicato della società matuziana che ha annunciato pubblicamente il suo esonero.

Fossati era subentrato poco più di un mese fa a Gori, firmando un biennale. Negli scorsi giorni c’è stato un cambiamento nell’assetto societario e oggi, 26 dicembre, l’ex Albenga è stato sollevato dall’incarico insieme al suo vice Ilir Biturku.

Tempistica particolare dato che tre giorni fa, all’interno di un comunicato, la Sanremese aveva scritto: “Tutta la società ha confermato la totale e piena fiducia verso mister Fossati, con il quale c’è piena sintonia sul lavoro da svolgere per raggiungere gli obiettivi presenti e futuri”.