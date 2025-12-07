Serie D, una Cairese anti-Vado ci prova ma non basta: pareggio a reti bianche contro la prima della classe

CAIRESE 0 – 0 VADO

93′ Termina qua! Pareggio a reti bianche tra Cairese e Vado.

91′ Un minuto che racchiude un’azione pericolosa per parte. Il solito Anselmo prende e sgasa alla sua maniera per poi metterla in mezzo. Bellocci non arriva ma neanche Hernandez a pochi centimetri dalla linea di porta, devia un difensore che innesca la ripartenza della squadra ospite. Ciccone mette dentro, Raffini con la sponda trova la testa di un compagno che cerca la porta. Pallonetto che esce di pochissimo sopra la traversa.

90′ Assegnati 3 minuti di recupero.

87′ Floris opera il cambio in attacco per ridare forze fresche in questi ultimi minuti: fuori Vassallo per Hernandez.

84′ Riparte la Cairese, Anselmo di gran carriera recupera palla e scatta fortissimo sulla fascia, Sacco per contenerlo deve commettere fallo, ammonito anche l’appena subentrato. Punizione di Graziani, Bellocci si supera! Pallone appena sotto la traversa, il portiere ospite ci mette il pugno e devia in corner.

82′ Era partito Arras da solo in uno contro uno dopo un’azione della Cairese. Jebbar spende l’ammonizione per fermare un’azione pericolosa. Punizione dalla trequarti per il Vado, campanile che si spegne tra i guanti di Ceppi.

79′ Cambio d’esterno per il Vado, Roselli rileva Syll per Sacco.

75′ Altro cambio per Roselli, fuori Lupinacci per Caremoli.

74′ Grande occasione per la Cairese, punizione messa dentro da Castiglia perfettamente, un compagno fa la sponda ma nel cuore dell’area non arriva nessuno di pochi centimetri, prima di tutti Bellocci che blocca senza paura e ottiene fallo, ammonito Boveri.

70′ Primo cambio per Floris, fuori un acciaccato Gulli per Graziani.

68′ Altro tentativo del Vado con Abonckelet dopo qualche flipper in area gialloblù, conclusione quasi in sforbiciata dal limite dell’area, blocca Ceppi.

66′ Ciccone salta secco Piacenza e mette dentro un cross pericoloso su Raffini, palla però diretta in porta, si immola ancora Ceppi! Ci mette il guanto, poi Giorcelli ribatte senza fronzoli fuori dall’area. Altra occasione Vado non capitalizzata.

63′ Altra azione pericolosa con Jebbar che viene steso nel tentativo di contropiede. Si arrabbia tantissimo Floris per il mancato fischio sul suo giocatore. Segue la ripartenza del Vado, ma viene stoppata dalla difesa gialloblù.

60′ Ammonizione per Bondioli, le sue spiegazioni sono state troppo dirette secondo Bonasera che l’aveva già avvertito diverse volte. Cambio nelle fila rossoblù, Alfiero fa spazio ad Arras.

58′ Punizione di Ciccone, palla fuori dalla linea di fondo, nessuno sarebbe riuscito ad arrivarci.

55′ Doppia occasione per la Cairese, molto meglio nel palleggio. Prima con Vassallo e poi con Castiglia, ma entrambi i due giocatori saltano i rispettivi uomini senza provare la conclusione.

50′ Ancora un’azione pericolosa per il Vado, ottimo filtrante di Ciccone che non raggiunge però Alfiero. Gioco fermo, fermo a terra Abonckelet dopo un contrasto di gioco fortuito. Si riprende, Piacenza ci crede e pressa forte la difesa ospite, senza però recuperare palla.

48′ Scaramucce tra Vassallo e Syll, troppo veemente il contrasto del laterale. Ancora un richiamo per Bonasera, che fa infuriare i presenti al Brin che chiedevano il giallo.

47′ Cosa si è mangiato Alfiero! Boveri non è preciso nel passaggio, riconquista il pallone il Vado, è un due contro uno, Alfiero a tu per tu con Ceppi che si immola! Cosa ha preso qua l’estremo difensore della Cairese che poi blocca sul tiro di Raffini non troppo deciso. La vera prodezza l’ha fatta sul primo tentativo, veramente superlativo.

45′ Si riprende! Subito giro palla del Vado che prova a cambiare le sorti di questa gara. Riconquista il pallone la Cairese con un super Federico fin qua che, con una magia, conquista angolo. Sul pallone Castiglia, pallone dentro rimpallato, blocca il portiere del Vado.

Secondo tempo

46′ Termina qua la prima frazione di gioco, che si chiude sulle recriminazioni dei giocatori della Cairese per un mancato fallo su Federico. Fin qua meglio la squadra di casa che, in più riprese, ha messo in difficoltà gli ospiti. Vado che in certi frangenti ha dimostrato la sua qualità ma senza rendersi mai pericoloso. Solo in due occasioni la squadra di Roselli avrebbe potuto colpire, ma Raffini e Abonckelet non riescono a tramutare in rete due palloni golosi nel cuore dell’area.

45′ Punizione Vado, Ciccone non trova nessun compagno ma solo maglie gialloblù. Riparte allora la Cairese, ma Anselmo non riesce a sfondare. Assegnato un minuto di recupero.

43′ Punizione per la Cairese, Castiglia mette il cross sul secondo palo per Boveri che cerca la sponda sul secondo palo. Azione pericolosa sventata dalla difesa del Vado, ma in caso di gol sarebbe stata annullato per fuorigioco proprio del capitano di casa.

38′ Occasione clamorosa di Abonckelet che sbaglia tutto da pochi passi! Syll mette la quarta e brucia gli avversari in velocità recuperando un pallone che sembrava perso. Palla dentro per Raffini che fa velo per il compagno che, praticamente dal dischetto di rigore, spara alto. Un rigore in movimento che avrebbe potuto sbloccare la partita.

33′ Ci riprova ancora il Vado con Ciccone, prende il fondo e mette dentro un pallone che supera si i difensori avversari ma anche i suoi compagni, non riuscendo nuovamente ad incidere. Di questo passo questa gara rischia di rimanere veramente bloccata, caratterizzata probabilmente da episodi.

32′ Punizione Vado dai 35 metri, Ciccone va sulla palla ma alla fine ad innescare lo schema è Pisanu. Un minuto di giro palla, il pallone viene poi indirizzato verso Abonckelet che però lascia sfilare, forse convinto dell’arrivo di un compagno. Palla Cairese.

28′ Fallo a centrocampo di Bondioli che ferma la possibile ripartenza della Cairese. Steso Vassallo, tutto il Brin polemizza sulla decisione di Bonasera di non ammonire il capitano del Vado che viene solo avvertito. Fino a qua, conduzione del direttore di gara molto all’inglese, che ha già fatto parlare le due panchine in diversi frangenti.

23′ Ci prova anche il Vado con Raffini! A pochi centimetri dalla porta sfiora un cross, Ceppi non arriva per pochi centimetri, il pallone sfila fuori dal palo di un nulla, rischio Cairese nel loro miglior momento e sfida che si sta scaldando.

22′ Altra azione della Cairese, Anselmo riceve palla e fa partire un cross teso e non troppo forte, raccoglie Vassallo che si gira e si coordina per la conclusione, Bellocci blocca un tiro non troppo deciso.

20′ Ottima azione manovrata della Cairese. Ciccone perde palla a centrocampo, Castiglia serve Jebbar, palla al limite dell’area e sponda per Vassallo che non arriva di centimetri! Era un’ottima azione. Fin qua meglio la squadra di casa, in una partita messa molto sul piano fisico. Ancora zero conclusioni in porta per il Vado, solo uno con Giorcelli per i gialloblù.

13′ Giorcelli su calcio d’angolo a centimetri dal gol, bravo Bellocci a bloccare. Questa conclusione precede una grandissima azione personale di Federico che, palla al piede, brucia Syll e si guadagna il corner.

11′ Ecco il Vado, vicino al gol gli ospiti! Ciccone sulla punizione, il suo marchio di fabbrica. Sfera precisa nel cuore dell’area, per poco non arriva Abonckelet, rimpallo su Alfiero che calcia! Un difensore riesce a contrastare la conclusione, pallone recuperato da Anselmo che si inciampa! Ecco allora Syll che recupera palla e la rimette dentro, Abonckelet a centimetri dal gol, poi Ciccone si libera dalla pressione, recupera palla e fa secco un difensore, la mette fuori ma Pisanu calcia fuori di molto.

9′ Altra azione della Cairese, fin qua più incisiva degli ospiti o, per lo meno, che ha avuto più occasioni. Ancora Gulli che prova una giocata su Lupinacci, ma l’ultimo a toccarla prima di uscire è il numero 8 gialloblù. Pallone in rimessa dal fondo.

6′ Ci prova Jebbar ad infilzare la difesa del Vado, ma viene contenuto alla perfezione da Lupinacci. Passaggio all’indietro per Gulli, la difesa ospite fa buona guardia e sventa una possibile azione da gol.

3′ Qualche informazione sulla partita. Cairese in maglia di casa gialloblù, Vado in maglia da trasferta completamente bianca. In fase di impostazione la squadra di Floris difende a 3 con i braccetti che cercano di contrapporsi molto, mentre in fase difensiva si posiziona a 5. Abbastanza simile la tattica del Vado che però si sistema con la difesa a 4.

1′ Si inizia! Partita in leggero ritardo visto anche il minuto di silenzio osservato per la scomparsa del tennista Pietrangeli. Parte subito forte il Vado in maglia bianca, cercando di capitalizzare subito la prima azione. Fallo di Jebbar commesso su Alfiero, non concretizza il Vado e riparte la Cairese, subito prima conclusione di Gulli, ma il pallone termina fuori dai pali.

Primo tempo

Ecco le formazioni ufficiali:

Cairese: 1 Ceppi, 4 Boveri, 7 Jebbar, 8 Gulli, 11 Anselmo, 16 Giorcelli, 20 Gargiulo, 21 Castiglia, 23 Federico, 26 Vassallo, 30 Piacenza. A disposizione: 22 Gentile, 10 Giacchino, 17 Graziani G, 18 Colletto, 19 Turco, 24 Sancinito, 27 Sava, 28 Herndandez, 29 Vignaroli. Allenatore: Floris.

Vado: 22 Bellocci, 4 Bondioli, 6 Pisanu, 9 Raffini, 10 Ciccone, 14 Gulinelli, 18 Abonckelet, 24 Lupinacci, 31 Messina, 32 Alfiero, 71 Syll. A disposizione: 12 Boschi, 7 Arras, 19 Caremoli, 20 De Rinaldis, 26 Torre, 27 Cecchinato, 33 Sacco, 64 Pastorino, 70 Stampi. Allenatore: Roselli.

Arbitro dell’incontro il signor Bonasera Gaetano Alessio di Enna, coadiuvato da Saracino Giuseppe di Ragusa e Rizzo Elvira di Enna.

Cairo Montenotte. Buon pomeriggio a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme il derby ligure tra Cairese e Vado. Un match molto interessante a livello di classifica, soprattutto guardando anche la scorsa stagione.

Il Vado non vince contro la Cairese dalla stagione 2018/2019, quando entrambe le squadre militavano in Eccellenza. La squadra valbormidese è la ‘bestia nera’ dei rossoblù, negli ultimi tre incontri sono arrivati tre 2-1 in favore dei gialloblù.

Il Vado ha sulla carta un incontro decisamente alla sua portata, fare punti per mantenere la distanza dalle inseguitrici Ligorna e Chisola è quasi imperativo. La squadra di Floris ha vinto contro il Club Milano in trasferta, e cerca di iniziare una striscia positiva contro la più quotata della classe.