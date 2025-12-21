Serie D. Altro pareggio per la Cairese contro il Gozzano, il match termina 1 a 1

CAIRESE – GOZZANO 1 – 1 (22′ Autogol; 50′ Pavesi)

Termina il match alle 16:26 con il risultato di 1 a 1. Un primo tempo dove la formazione di casa ha dominato riuscendo a mettere in difficoltà il Gozzano. Tuttavia al 14′ minuto per fuorigioco è stato annullato il goal di Masetti. Pochi minuti dopo la Cairese è passata in vantaggio grazie a un autogol; il primo tempo è termina così con la squadra di casa avanti di una rete. Al rientro dagli spogliatoi le situazioni si sono invertite, il Gozzano è riuscito a mettere pressione e creare difficoltà. Questo a portato a trovare il goal del pareggio al 50′ minuto.

45′ Il direttore concede 3 minuti di recupero

44′ Hernandez calcia da dentro l’area, ma Aiolfi risponde con una gran parata

42′ La Cairese sostituisce Anselmo con Vassallo

41′ Pigato ci prova dalla distanza ma il pallone termina alto sopra la traversa

39′ La Cairese prova a trovare il goal del vantaggio con una serie di cross, ma non riesce a rendersi pericolosa

34′ Ammonito Masetti per un duro intervento

32′ Ammonito Sancinito dopo un intervento a centrocampo

30′ Secondo cambio per i padroni di casa: esce Graziani T. ed entra Hernandez

27′ Dopo un corner Boveri colpisce di testa, ma la palla viene bloccata da Aiolfi

24′ Primo cambio per la Cairese: esce Castiglia ed entra Jebbar

20′ La Cairese sta faticando a sviluppare il proprio gioco anche a causa della pressione degli avversari

15′ Dopo il pareggio gli ospiti hanno preso fiducia e ora provano a ribaltare il risultato

12′ Primo cambio per gli ospiti con l’uscita di Pluvio e l’entrata di Pigato

8′ Altra occasione per il Gozzano con Lettieri che si lancia nuovamente sulla fascia destra, ma Ceppi riesce a respingere

5′ GOOOL!!! Riporta in parità la situazione Pavesi che si lancia verso la porta avversaria, entra in area e da posizione defilata tira rasoterra e segna l’1 a 1

1′ Al rientro in campo subito aggressiva la squadra di casa che si porta nella metà campo avversaria e prova a cercare il raddoppio

Riprende il match alle 15:38

Termina la prima frazione di gioco alle 15:22

46′ Ammonizione Graziani G.

45′ Il direttore assegna un minuti di recupero

40′ Azione in solitaria di Graziani T. che salta l’uomo e serve Gulli che tira ma la conclusione viene deviata in angolo da Aiolfi

36′ Il Gozzano cerca di sviluppare il proprio gioco, ma fino a questo punto non è riuscito a mettere in vera difficoltà gli avversari

31′ Altra occasione per i padroni di casa con una conclusione di Piacenza che termina di poco a lato

22′ AUTOGOL!! Passa in vantaggio la Cairese grazie a un autogol della difesa a seguito della punizione battuta da Graziani G.

21′ Calcio di punizione per la Cairese, batte Graziani G.

16′ Triangolazione dei fratelli Graziani, Thomas calcia e Aiolfi respinge su Piacenza che prova il tiro ma viene intercettato da Bianchi

14′ Gol Annullato!! Dopo un corner colpisce di testa Masetti ma la rete viene annullata per fuorigioco

13′ Grande occasione per il Gozzano con una conclusione dalla distanza di Areco che viene deviata in angolo da Ceppi

9′ Ancora un cross di Anselmo che viene bloccato da Aiolfi, ma in questo inizio la squadra di casa sta dominando il gioco

5′ Possesso palla per la Cairese che prova a mettere pressione con un cross di Anselmo che però viene respinto dalla difesa

Calcio d’inizio alle 14:35 con il primo tocco per la Cairese

Oggi, domenica 21 dicembre, presso lo stadio “C. Brin” la Cairese ospiterà il Gozzano. La squadra di casa affronta il match dopo una serie di 3 risultati utili consecutivi di cui una vittoria e due pareggi. Tuttavia si trova ancora a un solo punto dalla zona di retrocessione diretta. Il Gozzano, attualmente in 14esima posizione, deve rifarsi dal 4 a 0 ottenuto contro la Biellese nella scorsa giornata. Con una vittoria odierna potrebbe portarsi al di fuori della zona playout. Il match è previsto alle ore 14:30 e sarà diretto dal Ismail Sabri (Rovereto) con i due assistenti Giannone Gianpaolo (Arco Riva) e Tonti Marco (Brescia).

FORMAZIONI

Cairese: Ceppi, Boveri (C), Gulli, Anselmo, Giorcelli, Graziani G., Gargiulo, Castiglia, Sancinito, Graziani T., Piacenza. A disposizione: Gentile, Scarrone, Turone, Jebbar, Vassallo, Colletto, Federico, Hernandez, Vignaroli. Allenatore: Roberto Floris

Gozzano: Aiolfi, Sarpa, Masetti, Bianchi, Pavesi, Ornaghi, Pluvio, Carollo, Areco, Dalmasso, Lettieri. A disposizione: Mora, Casani, Ahayaoui, Pigato, Lazzari, Katana, Giacometti, Hoxha, Di Giovanni. Allenatore: Manuel Lunardon