Pallanuoto

Serie A1, la Rari Nantes Savona chiude il girone di andata vincendo il derby ligure col Quinto

BPM Savona Vs VK SABAC ELIXIR
Foto d'archivio

Genova. Il Banco BPM Rari Nantes Savona ha vinto, poco fa, con l’Iren Genova Quinto, nella piscina “Paganuzzi” a Genova, l’incontro valevole per la 13^ giornata, l’ultima del girone di andata, della regular season del campionato di Serie A1. 17 a 11 è stato il risultato finale in favore dei savonesi che hanno letteralmente dominato la partita.

I marcatore savonesi dell’incontro sono stati Leinweber e Occhione con 3 reti, Damonte, marini e Cora con 2 reti, 1 rete ciascuno per Rocchi, Figlioli, Rizzo, Bruni e Guidi.

Campionato e Coppe europee ora si fermano per lasciare spazio alla preparazione della Nazionale Italiana che sarà impegnata a gennaio nel Campionato Europeo a Belgrado. Il girone di ritorno della Regular Season del Campionato di Serie A 1 riprenderà il 31 gennaio e vedrà il Banco BPM R.N. Savona impegnato nella piscina “Nannini”di Firenze. I biancorossi affronteranno i toscani della R.N. Florentia. L’inizio dell’incontro è fissato alle ore 16,00.

Il tabellino:
IREN GENOVA QUINTO – BANCO BPM R.N. SAVONA 11 – 17
Parziali (2 – 5) (3 – 6) (2 – 3) (4 – 3)
IREN GENOVA QUINTO: Nishimura, Gambacciani J. 1, Gogov 1 (su rigore), Villa, Gambacciani N. 2 (di cui 1 su rigore), Gandolfo, Puccio, Nora 1, Figari 3, Massa, Aicardi 1, Pistaffa 1, Giangrasso, Veklyuk 1, Miraldi.
Allenatore Luca Bittarello.
BANCO BPM R.N. SAVONA: Del Lungo, Rocchi 1, Damonte 2, Figlioli 1, Occhione 3, Rizzo 1, Gullotta, Bruni 1, Condemi, Guidi 1, Leienweber 3 (di cui 1 su rigore), Marini 2, Giotta Lucifero, Cora 2.
Allenatore Alberto Angelini.
Arbitri: Riccardo Carmignani di Messina e Federica Rizzo di Palermo.
Delegato Fin: Emanuele Costa di Santa Margherita Ligure.

Superiorità numeriche:
IREN GENOVA QUINTO: 3 / 12 + 2 rigori realizzati.
BANCO BPM R.N. SAVONA: 9 / 13 + 1 rigore realizzato.
Note:
Spettatori: 350 circa.
Usciti per 3 falli: a 6’24” dalla fine del 4° tempo Cora (Savona); a 3’10” dalla fine del 4° tempo Gambacciani N. (Quinto); a 0’14” dalla fine del 4° tempo Gogov (Quinto).
A 4’38” dalla fine del 4° tempo il Savona ha sostituito in porta Deel Lungo Con Giotta Lucifero

