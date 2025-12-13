Seltsam in finale a Sanremo Giovani con “Scusa Mamma”, tra gli autori del brano anche il produttore loanese Giacomo Zanirato

Loano. C’è anche un “tocco loanese” in uno dei brani finalisti dell’edizione 2026 di Sanremo Giovani, il talent Rai dedicato alla selezione delle “Nuove Proposte” per il Festival 2026.

La serata finale si terrà nella serata di domani, domenica 14 dicembre, al Teatro del Casinò di Sanremo e a salire sul palco e a contendersi la vittoria saranno sei giovani promesse della musica italiana: Antonia con “Luoghi Perduti”, Angelica Bove con “Mattone”, Nicolò Filippucci con “Laguna”, Senza Cri con “Spiagge”, Welo con “Emigrato” e Seltsam con “Scusa Mamma” (qui il video della sua esibizione).

E proprio quest’ultimo brano è stato scritto a sei mani dallo stesso Seltsam, da Gabriel Guglielmini (noto anche come Ryel) e dal produttore loanese Giacomo Zanirato, in arte Reason.

Giacomo ha 24 anni e si è avvicinato alla produzione musicale a 14 anni: “E’ successo quasi per gioco, dopo aver scoperto alle medie una passione istintiva per il pianoforte – ci spiega – Da lì ho iniziato a sperimentare e imparare tutto da autodidatta, passando ore davanti al computer e ascoltando musica di ogni genere. Per anni ho prodotto principalmente artisti urban liguri (e non solo), finché nel 2021 ho deciso di trasferirmi a Milano, dove vivo tuttora“.

Un salto non da poco, ma che ha consentito a Giacomo di “ampliare la mia rete, crescere professionalmente e far conoscere il mio lavoro. Oltre alle produzioni discografiche, collaboro con Rds, per cui realizzo jingle e sigle insieme a Gabriel Guglielmini (Ryel), con cui condivido lo studio e molti progetti, compreso ‘Scusa Mamma’ di Seltsam”.

L’incontro con Seltsam è stato quasi casuale: “Lo abbiamo conosciuto la scorsa estate tramite amicizie comuni e da allora abbiamo lavorato a diversi brani. ‘Scusa Mamma’ è nato tra giugno e luglio 2025 dal suo bisogno di chiedere ‘scusa’ per cose anche semplici all’apparenza, ma in cui tantissime persone si ritrovano. E il riscontro che sta avendo lo dimostra”.

La produzione è nata e si è definita “molto velocemente, rimanendo quasi identica alla prima demo perché funzionava già molto bene nella sua essenzialità. Molte fasi del lavoro le ho seguite a distanza dalla Liguria, perché in quel periodo stavo facendo un lavoro stagionale: parte del brano è stata prodotta proprio nella mia cameretta a Loano“.

“Scusa mamma” non era stata pensata per Sanremo Giovani perciò “inizialmente sono rimasto sorpreso dalla scelta – spiega ancora Giacomo – ma per fortuna si è rivelata la decisione migliore. È una soddisfazione enorme essere arrivato in finale, soprattutto considerando che gli altri brani in gara hanno alle spalle produttori affermati con grandi successi. Questo traguardo mi conferma di essere sulla strada giusta e mi spinge a continuare a lavorare ogni giorno per raggiungere i miei obiettivi”.

Dei sei concorrenti in gara domani sera, solo due guadagneranno i galloni di “Nuove Proposte”, mentre altri due giovani finalisti saranno espressi da Area Sanremo e accederanno di diritto a Sanremo 2026, sempre nella categoria “Nuove Proposte”.