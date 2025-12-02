  • News24
Bel colpo

Seconda Categoria, Priamar super attacco e arriva anche Casassa

Con 19 goal all'attivo, i savonesi sono i più prolifici del torneo insieme alla Nolese

Generico dicembre 2025

C’è anche la Priamar Liguria, come l’anno scorso, tra le pretendenti alla vittoria nell’affollatissima vetta della Seconda Categoria. La formazione di mister Davide Ferraro ha rifilato un sonoro 5 a 0 al Murialdo.

Uno score che regala ai savonesi la palma di miglior attacco condivisa con la Nolese. Due formazioni che hanno segnato la bellezza di 19 goal in 7 partite.

Ad aumentare il livello di qualità della squadra ci sarà anche Tommaso Casassa. Il classe 2005 andrà a rinforzare il centrocampo rossobolù dopo le esperienza nelle giovanili del Vado e in Promozione con la Carcarese. In questa prima parte della stagione è stato al Millesimo in Eccellenza.

La formazione della Priamar Liguria scesa in campo contro il Murialdo: Abate, Crivello, Djomi, Palmiere, Gavarone, Chessa, Rebottaro, Vaiarini, Tuci, Amato, Vario. A disposizione: Calcagno, Casalinuovo, Perotti, Baschirotto, Bardhi, Ndoja, Caicedo.

