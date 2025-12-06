Seconda Categoria, otto gol e tante emozioni al Corrent: tra Carcarese U21 e Plodio finisce in pari

CARCARESE U21-PLODIO 4-4 (16’ Testoni, 25’- 47’ – 52’ Cesi, 26’ Muca, 50’ Concas, 59’ Touray, 93’ Scarsi)

49’ Trilplice fischio, finisce in pari al Corrent

48’ GOOOOOOOOOL! Esplode di gioia il Plodio che trova il pari: Scarsi riceve un cross in area e di prima cala il poker.

46’ Sostituzione Carcarese: Gueye entra per Trieste

45’ quattro minuti di recupero

42’ Destro dalla distanza di Trieste, conclusione alta

41’ Ammonito Scarsi, falloso su Trieste

39’ Punizione di Concas, sempre dai 25m, ma questa volta il n. 10 non c’entra lo specchio della porta

36’ Punizione dai 30 metri per la Carcarese: batte Cairo, devia un difensore, la spalla arriva a Monni che in area di prima spara alto

35’ Ultimo cambio per il Plodio: Schettini entra al posto di Diamanti

31’ altro cambio per mister Testa: Dembele prende il posto di Maggioni

28’ Secondo cambio per la Carcarese: Cairo rileva Cesi

27’ Punizione del plodio, Diamanti all’araba sulla sinistra per Concas che calcia sul primo palo, Vico tocca e Kebbe allontana

26’ Quarto cambio per il Plodio: entra Carle, esce Touray

25’ Ammonito Astigiano, falloso su Concas

20’ Terzo cambio per mister Siri: Luongo rileva Frumento

14’ GOOOOOOL! Continuano le emozioni al Corrent, con il Plodio che accorcia nuovamente le distanze: su corner velo di Testoni per Concas che calcia al limite, devia un difensore, Vico smanaccia, la palla colpisce la traversa e finisce tra i piedi di Touray che da due passi segna il 4-3

11’ Primo cambio per la Carcarese: dentro Monni per Torterolo

10’ Punizione dai 25 m per il Plodio, Concas prova a ripetersi, ma questa volta Vico riesce ad opporsi e a salvare la porta biancorossa

7’ POKER! La Carcarese fa di nuovo la voce grossa, sempre con Cesi che con un diagonale di sinistro realizza la sua tripletta personale e porta il risultato sul 4-2

5’ GOOOOOOL! Accorcia le distanze il Plodio grazie alla punizione di Concas che dai 25 metri realizza il gol del 3-2: Vico tocca, ma non riesce ad impedire alla sfera di infilarsi in rete.

2’ TRIS DELLA CARCARESE! Palla in profondità per Cesi che in area si libera dell’avversario e calcia in porta: 3-1 per i biancorossi

Via alla ripresa, subito due cambi per il Plodio: entrano Graffa e Poggi al posto di Rami e Jitaru

SECONDO TEMPO

45+1’ finisce il primo tempo sul risultato di 2-1

44’ Grande occasione del tris biancorosso: punizione di Pira da 30 metri, a Ranieri scivola il pallone dalle mani in are piccola, ne approfitta Cesi che colpisce ma clamorosamente non infila in rete

39’ Corner di Maggioni direttamente in porta, Ranieri blocca in due tempi

36’ Maggioni per Torterolo che serve a limite Cesi, il numero 9 calcia un rasoterra ma non riesce ad impensierire Ranieri che blocca

30’ Destro di Pira dal limite, Ranieri tocca con la mano di richiamo e poi la blocca

26’ RADDOPPIO! Stop a seguire , conclusione di destro e palla in rete: a segnare è Muca, che permette ai biancorossi di rimontare l’iniziale svantaggio. 2-1

25’ GOOOOOOOL! Dopo ripetuti tentativi, pareggia la Carcarese con un diagonale micidiale di Cesi. 1-1

24’ Gran palla di Cesi per Maggioni che calcia in porta, Djomi intercetta: la palla si stampa sul palo interno e finisce in area

23’ Ci riprova la Carcarese con Astigiano che entra in area e dalla linea di fondo prova a metterla in mezzo, ma Trova Djomi che devia in fallo laterale

21’ Cross di Astigiano deviato da Scarsi, in area raccoglie Cesi che calcia, ma non centra lo specchio della porta

16’ GOOOOOOL! Cross di Frumento dalla destra, sul secondo palo Testoni calcia al volo di sinistro e infila in rete il vantaggio dei biancoblu

15’ Tacco al limite di Touray che serve all’indietro Gianotti, quest’ultimo calcia di prima, palla di poco alta

13’ Il primo angolo del match e del Plodio: batte Gianotti dalla destra, un difensore biancorosso spazza via di testa

10’ Sugli sviluppi di una rimessa laterale, mischia in area del Plodio: dopo vari rimpalli, Cesi potrebbe calciare da posizione ravvicinata, ma Ranieri riesce ad anticiparlo

8’ Avvio equilibrato e combattuto a centrocampo

Si parte alle 14:33, calcio d’inizio battuto dalla Carcarese

Carcare. Tornare a vincere: obiettivo comune per la Carcarese U21 e il Plodio che questo pomeriggio si affronteranno al Corrent nell’anticipo di Seconda Categoria, dopo una serie di risultati negativi.

I biancorossi di mister Testa ora sono noni, in piena zona playout. Otto i punti conquistati negli otto turni precedenti: solo due le vittorie, di cui una a tavolino con il Murialdo e una di misura con la Priamar, arrivate nelle prime due giornate. Poi quattro sconfitte e due pareggi, l’ultimo la scorsa domenica con la Rocchettese.

Manca alla vittoria da tre gare invece la squadra di Siri e Soldano che ha perso con Mallare e Sassello e pareggiato con il Pallare. Prima tre vittorie con Murialdo, Bardineto e Priamar e pari all’esordio con il Giusvalla. Undici quindi i punti raccolti fin qui dal Plodio che deve ancora recuperare il match contro la Nolese rinviato per maltempo.

Una vittoria sarebbe importantissima per entrambe: la Carcarese ha bisogno di ritrovare il sorriso e uscire dalla zona retrocessione, il Plodio di fare punti per continuare a stare nella zona alta della classifica e inseguire la capolista Sassello, ora a +6.

FORMAZIONI:

CARCARESE U21: Vico, Pira, Castellano, Briano G., Kebbe, Muca, Maggioni, Trieste, Cesi, Torterolo, Astigiano. A disp.: Bruzzone, Bejaj, Dembele, Dotta, Taibout, Gueye, Monni, Cairo, Giordano. All. Simone Testa

PLODIO: Ranierim Jitaru, Diamanti, Djomi, Gianotti, Scarsi, Frumento, Touray, Testoni, Concas, Rami A disp.: Briano L., Schettini, Bianchin, Graffa, Moretto, Ponzone, Poggi, Carle, Luogo. All. Matteo Siri e Sergio Soldano

ARBITRO: Carlos Alfredo Bedoya Marin di Savona