Seconda Categoria, l’Albingaunia U21 ribalta la partita e vince il derby! 1-2 sul finale contro la Villanovese

VILLANOVESE (39′ Dagrada) 1 – 2 (72′ Soria, 88′ Cinquini) ALBINGAUNIA U21

96′ Termina qua! La ribalta l’Albingaunia, che sale a 16 punti in classifica proprio a pari punti con la Villanovese.

95′ Punizione per la Villanovese, una delle ultime occasioni del match! Su queste, scaltrezza di un giocatore della Villanovese che colpisce Alessi a protezione della distanza. Per la regola, ammonizione per lui ma era già ammonito, espulsione per lui! Poi parte Dagrada, pallone teso a terra, entra in area e viene toccata, che parata ha fatto Tornago! Una parata che vale tre punti!

93′ Soria ci prova dopo una serie di rimpalli, presa la sfera e botta a giro a cercare il secondo palo, ma il pallone esce di poco. Dopo alcuni secondi, ci riprova ancora l’Albingaunia con Bangu! Gran botta che esce di pochissimo fuori dalla traversa.

90′ Assegnati 6 minuti di recupero.

88′ Attenzione colpo di scena, rigore per l’Albingaunia! Soria decisamente l’uomo partita fin qua, ha risollevato le sorti della sua squadra. Ora prende palla, stoppa e poi prova ad alzarla per un sombrero, ma il pallone termina sul braccio di un difensore. Si posiziona Cinquini sul dischetto, rete! Un penalty potente come quello di Milinkovic-Savic di ieri sera, la risolleva così l’Albingaunia a poco dal termine.

84′ Punizione da posizione pericolosa per il mancino di Dagrada, parte la conclusione ma blocca Tornago. Riparte veloce il portiere, ma batte fuori dall’area con ancora il pallone tra le mani! Fallo e altra mattonella per Dagrada, questa ancora meglio posizionata. Parte con la conclusione, alta sulla traversa.

81′ Altra grandissima occasione per l’Albingaunia, cosa si è divorato Amar! L’azione parte da Cinquini che dal laterale mette il cross dentro. Pallone che rimbalza sulla traversa e si posiziona perfetto nel cuore dell’area della Villanovese, praticamente un rigore in movimento. Calcia a botta sicura, ci mette una pezza un difensore che salva tutto! Non è stato convinto qua Matar.

79′ Cambio Villanovese, fuori Immordino per Lercara per cercare di scardinare il gioco dell’Albingaunia, decisamente migliore fino a qua dei padroni di casa.

77′ Super occasione dell’Albingaunia con Matar, che riesce ad arrivare sul pallone messo lungo da un compagno ma, a poco dalla porta, cerca il passaggio al posto della conclusione. Non una brutta idea, ma velocità e precisione del passaggio è decisamente non buona. Angolo, è uno schema! Bangu ci prova di testa sul secondo palo, ma il giocatore ingauno era in fuorigioco.

73′ Doppio cambio Villanovese, fuori Frumento e Morabito per Seghizzi Piazza.

72′ Lancio lungo raccolto da Matar, di testa trova Soria che mette giù e calcia in porta! Soria pareggia il derby! Una botta precisa sul primo palo rasoterra, che gran conclusione del subentrato!

69′ Bangu ci prova da casa sua! Il pallone esce di pochissimo, sembrava potesse entrare da un momento all’altro questo pallone.

64′ Qualche scaramuccia in campo in questo frangente per un fallo a centrocampo. Ammonizione per il capitano Andreis per alcune proteste, segue anche l’ammonizione dell’allenatore Morbelli.

63′ Occasione per Morabito, da pochi passi il numero 7 calcia cercando basso l’angolo destro, ma il pallone termina tra le braccia di Tornago.

60′ Ammonizione per Volpe, punizione dai 35 metri. Tentativo svanito ancora per Alessi che non riesce ad incidere neanche questa volta.

58′ Altro doppio cambio per De Grande, fuori Bottiglieri e Ferrari per Cinquini e Soria.

54′ Altra occasione per l’Albingaunia, decisamente più accesa in questa frazione di gioco fin qua. Su una punizione per la Villanovese, riparte in contropiede la squadra di De Grande Dopo un paio di flipper in area, Dagrada spedisce fuori senza fronzoli il pallone. Dopo pochi secondi, pallone a centrocampo e brutto fallo di Volpe, ammonito.

48′ Occasione anche per la Villanovese. Frumento prova a calciare da posizione defilata, un difensore dell’Albingaunia rimedia mettendo il pallone in angolo. Sullo sviluppo del corner, il pallone non arriva a nessuno indirizzato sul secondo palo.

47′ Subito un’occasione per l’Albingaunia! Pallone che Simondo non riesce a trattenere, Rodriguez non riesce a ribadire il pallone in area per un possibile tap in.

45′ Si riprende! Doppio cambio per Degrande al rientro in campo, che inserisce Bangu e Rodriguez per Ventura e Barisone.

Secondo tempo

47′ Punizione per l’Albingaunia, Alessi si presenta dalla battuta ma non riesce ad indirizzare il pallone verso l’area gremita di maglie bianconere. Termina su questa punizione il primo tempo, Villanovese in vantaggio.

45′ Assegnati 2 minuti di recupero.

39′ Rigore per la Villanovese! Uscita di Tornago sul pallone quasi al limite dell’area. Bravo però l’attaccante della Villanovese a togliere il pallone prima dell’intervento con le mani del portiere, ammonizione per l’estremo difensore. Si presenta lo specialista sul dischetto, parte Dagrada! Tornago aveva intuito la direzione del pallone ma non riesce a deviare la palla. In vantaggio la Villanovese.

34′ Traversa scheggiata da Dagrada su calcio d’angolo. Si vede che la specialità del numero 5 della Villanovese sono i calci piazzati e ne sta dando dimostrazione.

30′ Griffini prova a calciare sugli sviluppi di punizione. Pallone che esce di qualche metro fuori dalla porta. Poco dopo, fallo ruvido di Alessi su Testa. Rosso non ci pensa due volte ed estrae il cartellino. Il primo ammonito della partita è il giocatore ingauno.

25′ Occasione anche per l’Albingaunia! Recupera palla Matar, dentro il pallone per Vigo che si gira e calcia, ma la conclusione termina sul corpo di un difensore.

24′ Traversa clamorosa di Dagrada! Prova il cross su punizione, il pallone viene battezzato fuori da Tornago, la traversa salva l’estremo difensore.

23′ Cross teso dentro l’area della Villanovese, fin qua più incisiva dell’Albingaunia, Tornago blocca con decisione.

17′ Campanile dal limite dell’area, sul rimpallo arriva in corsa Immordino che prova a calciare da fuori area. Pallone decisamente a lato.

15′ Primi quindici minuti passati con poche occasioni per ambo i lati. Un paio di falli tattici, diversi errori per ambo le squadre. Nessuna delle due compagini è riuscita ad avere una chiara occasione nitida per cercare quanto meno il tentativo giusto per indirizzare il match.

8′ Gran recupero di Terragno, si libera dalla pressione di due giocatori e poi serve lungo sulla fascia. Pallone dentro all’improvviso, Frumento non arriva per pochi centimetri!

6′ Punizione a centrocampo in favore dell’Albingaunia. Vigo prova il velo, il rimbalzo favorisce Ventura, l’ex della gara, che prova a calciare in porta. Pallone a lato di poco.

3′ Occasione per la Villanovese, angolo con il pallone che spiove sul secondo. Frumento colpisce con il piattone, pallone a lato di pochissimo. Un’occasione per parte fino a qua.

1′ Si inizia! Subito pallone lungo provato dalla difesa ingauna per mandare in difficoltà gli avversari. Angolo, Bottiglieri mette dentro ma trova solo maglie arancioni sul pallone.

Primo tempo

Ecco le formazioni ufficiali:

Villanovese: 1 Simondo, 2 Immordino E, 3 Dagrada, 4 Terragno, 5 Testa, 6 Andreis, 7 Morabito, 8 Volpe, 9 Lecini, 10 Testa, 11 Frumento. A disposizione: 12 Immordino L, 13 Marzoglio, 14 Rodriguez, 15 Seghizzi, 16 Uruci, 17 Orsi, 18 Calarco, 19 Marone, 20 Lercara. Allenatore: Morbelli.

Albingaunia: 1 Tornago M, 2 Pulerà, 3 Ferrari, 4 Tornago S, 5 Griffini, 6 Bottiglieri, 7 Ventura, 8 Barisone, 9 Matar, 10 Alessi, 11 Vigo. A disposizione: 12 Gianetti, 13 Piazza, 14 Ferrara, 15 Soria, 16 Rodriguez, 17 De Lorenzo, 18 Ciornei, 19 Bangu, 20 Cinquini. Allenatore: De Grande.

Arbitro dell’incontro il signor Andrea Rosso di Albenga.

Alassio. Buona serata a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme un match di prim’ordine in Seconda Categoria, il derby tra Villanovese e Albingaunia U21. Un derby mai visto prima di oggi, essendo che la seconda formazione della squadra ingauna è nata quest’anno e, le due squadre sotto queste vesti, non si sono mai incontrante nella loro storia.

Più che un derby osservando i protagonisti di questa partita, accompagnati e incitati al Ferrando dal pubblico delle grandi occasioni. Infatti, diversi elementi che compongono la rosa della squadra bianconera sono arrivati proprio in questa finestra di mercato estivo dalla Villanovese. Un match che si prospetta senza esclusioni di colpi, giocato a viso aperto essendo che entrambe le squadre si ritrovano in zona playoff.

La squadra di Morbelli, con tre punti in più, sogna la Prima Categoria. Con una vittoria, oggi gli arancioblù si porterebbero a -2 dal Vallecrosia e a -5 dall’Argentina Arma, prossima sfidante in campionato. Ci crede anche la squadra di De Grande, a 13 punti in campionato che, con tre punti, aggancerebbe gli avversari di questa sera al terzo posto in classifica.