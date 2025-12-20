Scuole sicure e norme antincendio: Albenga punta ai fondi PNRR per tre plessi, a Leca e in via degli Orti

Albenga. Il Comune di Albenga accelera sulla messa in sicurezza degli edifici scolastici. E lo fa partecipando al nuovo bando del Ministero dell’Istruzione finanziato dall’Unione Europea tramite il PNRR.
L’amministrazione ha deliberato all’unanimità la candidatura di tre plessi cittadini per ottenere i contributi destinati all’adeguamento alla normativa antincendio e alla riqualificazione strutturale: si parla di oltre 500mila euro.
Gli interventi, infatti, riguarderanno nello specifico la scuola di via Partigiani nella frazione di Leca ed i due edifici situati in via degli Orti.
Mentre per i plessi di via degli Orti i costi previsti (rispettivamente di circa 108mila e 136mila euro) rientrano interamente nei massimali del contributo statale.
Per la scuola di Leca, invece, è stato previsto un investimento più consistente, di oltre 423 mila euro: in questo caso, il Comune si è già impegnato a coprire con risorse proprie la quota eccedente il finanziamento pubblico, pari a circa 223mila euro.
La giunta ha dato mandato agli uffici tecnici di completare le procedure telematiche entro la scadenza fissata, con l’obiettivo di rispettare il cronoprogramma europeo.
In caso di esito positivo, i lavori dovranno essere assegnati entro il mese di aprile del prossimo anno (2026) e terminati entro la fine dello stesso anno.