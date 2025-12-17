Scuola e lavoro, studentesse e studenti di Savona a lezione per avviare un’impresa nel settore energetico

Savona. Ideare un progetto di impresa nel settore dell’energia lavorando in squadra. È la sfida che hanno affrontato studentesse e studenti degli istituti superiori “F. Patetta” di Cairo Montenotte e “G. Falcone” di Loano, una settantina in tutto, riuniti ieri al Polo universitario di Savona.

“Innovation Camp. Orientarsi al futuro” è il titolo dell’iniziativa formativa promossa dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria, nell’ambito delle attività di raccordo tra scuola e lavoro, in collaborazione con l’ITS Academy di Savona “Istituto tecnologico superiore per l’efficienza energetica”. Gli studenti sono stati coinvolti in un breve percorso di preparazione che ha visto per protagonisti i docenti dell’ITS Academy, che si sono recati nelle scuole per fornire ai ragazzi informazioni utili ad affrontare con maggior consapevolezza l’evento finale svoltosi ieri, con il supporto degli esperti di JA Italia, associazione internazionale impegnata in materia di educazione all’imprenditorialità.

Si tratta di attività che l’ente camerale organizza a livello provinciale per rafforzare nei giovani il senso dell’impresa e del lavoro in proprio. La giornata è stata quindi, per i ragazzi, l’occasione per misurarsi con i propri talenti e la propria creatività nel settore di riferimento dei loro studi, ma anche per conoscere un’importante realtà formativa locale, quale quella dell’ITS Academy “Istituto tecnologico superiore per l’efficienza energetica”. È infatti fondamentale che i giovani abbiano occasioni come queste per conoscere ed approfondire settori economici e realtà che caratterizzano il territorio in cui vivono entrando il prima possibile a contatto con la realtà del lavoro.

Le classi coinvolte sono state: “F. Patetta” classi 4A e 4B del Tecnico Economico indirizzo Sistemi informativi; “G. Falcone” classi 4A CAT e 5A CAT indirizzo Costruzione Ambiente Territorio.