Agg. ore 12:10. La coda che si è formata in seguito all’incidente ha raggiunto i 4 km, ma è in aumento. A chi viaggia verso Genova, è consigliato uscire a Varazze e rientrare in autostrada ad Arenzano dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto continuano ad operare il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.
Varazze. Un camion, probabilmente a causa del manto stradale reso scivoloso dalla pioggia, ha perso aderenza con la strada dando vita ad un incidente ed a conseguenti disagi al traffico. È successo all’altezza del km 22,700.
È finito contro un altro mezzo pesante in un’area di sosta, terminando poi la corsa contro il muraglione dall’altra parte della strada.
Sul posto: un’ambulanza della Croce Rosa di Celle Ligure e l’automedica del 118, insieme ai vigili del fuoco ed al personale di Autostrade. A rendere più complicato l’intervento di messa in sicurezza, anche la presenza di benzina sull’asfalto.
Al momento il traffico risulta bloccato tra Varazze e Arenzano. Si segnala, per ora, una coda di 2 km in direzione Genova.
Entrata consigliata verso Genova: Arenzano; uscita consigliata provenendo da Ventimiglia: Varazze.
Stando a quanto riferito, per fortuna, non ci sarebbero gravi conseguenze per gli autisti coinvolti nell’incidente: nessuno è rimasto ferito nonostante il violento impatto ed entrambi hanno rifiutato il trasporto in ospedale.
Aggiornamenti in corso