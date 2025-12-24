Agg. ore 12:10. La coda che si è formata in seguito all’incidente ha raggiunto i 4 km, ma è in aumento. A chi viaggia verso Genova, è consigliato uscire a Varazze e rientrare in autostrada ad Arenzano dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto continuano ad operare il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Varazze. Un camion, probabilmente a causa del manto stradale reso scivoloso dalla pioggia, ha perso aderenza con la strada dando vita ad un incidente ed a conseguenti disagi al traffico. È successo all’altezza del km 22,700.

È finito contro un altro mezzo pesante in un’area di sosta, terminando poi la corsa contro il muraglione dall’altra parte della strada.

Sul posto: un’ambulanza della Croce Rosa di Celle Ligure e l’automedica del 118, insieme ai vigili del fuoco ed al personale di Autostrade. A rendere più complicato l’intervento di messa in sicurezza, anche la presenza di benzina sull’asfalto.

guarda tutte le foto 19



Scontro tra camion sulla A10

Al momento il traffico risulta bloccato tra Varazze e Arenzano. Si segnala, per ora, una coda di 2 km in direzione Genova.

Entrata consigliata verso Genova: Arenzano; uscita consigliata provenendo da Ventimiglia: Varazze.

Stando a quanto riferito, per fortuna, non ci sarebbero gravi conseguenze per gli autisti coinvolti nell’incidente: nessuno è rimasto ferito nonostante il violento impatto ed entrambi hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Aggiornamenti in corso