Scontro auto-bici sulla via Aurelia a Capo Noli: ciclista 60enne trasportato in ospedale

Noli. Incidente stradale intorno alle 13.00 di oggi sulla via Aurelia a Capo Noli.

Stando a quanto riferito, si sarebbe verificato uno scontro tra un’auto in transito e una bicicletta. Ad avere la peggio nell’impatto è stato il ciclista, un uomo 60enne, finito a terra sull’asfalto dopo l’urto con la vettura.

Sul posto sono intervnuti i militi della Croce Bianca di Noli e personale del 118: il ferito, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

A seguito del sinistro, il 60enne ha riportato alcuni traumi: il suo quadro clinico non desta comunque particolare preoccupazione.

Resta ancora da appurare l’esatta dinamica dell’accaduto: sono in corso i rilievi e gli accertamenti del caso.