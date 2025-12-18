  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Ricerche

Scomparso da Cengio, Emanuel Loi rintracciato in stazione a Torino: sta bene

E0'stato rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo piemontese

Generico dicembre 2025

Cengio. È stato ritrovato a Torino Emanuel Loi, il 54enne di cui ieri si erano perse le tracce nella zona della stazione di Cengio.

Secondo quanto riferito, l’uomo è stato rintracciato questo pomeriggio nei pressi dello scalo ferroviario del capoluogo piemontese in buone condizioni di salute.

Dell’uomo non si avevano più notizie ormai da 24 ore e perciò i familiari, dopo aver allertato le Forze dell’Ordine, avevano deciso di lanciare un appello social e tramite i giornali per ritrovarlo. 

Per fortuna la vicenda si è conclusa con un lieto fine.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.