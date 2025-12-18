  • News24
Scomparso da Cengio, appello della famiglia per ritrovare Emanuel Loi

Ha 54 anni. I carabinieri hanno già attivato le ricerche: sarebbe stato visto l’ultima volta in Piemonte

Cengio. È scomparso da oltre 24h e la famiglia, dopo aver allertato le Forze dell’Ordine, ha deciso di lanciare un appello social e tramite i giornali per ritrovarlo. 

Si tratta di Emanuel Loi, 54 anni. È stato visto a Cengio, nei pressi della stazione ferroviaria ieri (17 dicembre), intorno alle 19. 

Era vestito con un jeans, una giacca nera, aveva un borsone e un cappellino. Stando a quanto riferito alla famiglia, sarebbe stato visto nuovamente questa mattina (18 dicembre), a Torino, intorno alle 7.15.

Chiunque dovesse vederlo o avere informazioni utili, può contattare direttamente i familiari al numero 340.7756512.

