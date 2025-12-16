Sciopero portuali, Vado Gateway: “Ricorso al part time legittima possibilità prevista dal Contratto Nazionale dei lavoratori”

Vado Ligure. Dopo lo sciopero indetto dalla Filt-Cgil tenutosi ieri, lunedì 15 dicembre, Vado Gateway ritiene opportuno intervenire nuovamente sul tema assunzioni part time ai fini di “una corretta rappresentazione dei fatti, stigmatizzando con forza alcuni comportamenti e azioni verificatesi in occasione della suddetta manifestazione”.

“L’azienda, pur non condividendone le motivazioni, rispetta il diritto di sciopero ma non può accettare affermazioni che mettono erroneamente in dubbio la correttezza del proprio operato, peraltro pienamente riconosciuta dal Contratto Collettivo Nazionale (firmato dalla stessa Filt-Cgil) che, con un apposito articolo (il numero 63), disciplina il lavoro part time nei porti. Il ricorso a tale tipologia contrattuale non è, infatti, una soluzione adottata esclusivamente dal terminal contenitori di Vado Ligure, dove peraltro è già stato utilizzato negli anni passati anche per oltre venti ruoli operativi ed è tuttora in essere per tre figure, bensì una tipologia contrattuale proposta anche da altre società terminalistiche sul territorio nazionale”.

Inoltre, l’azienda respinge “con forza l’argomentazione secondo cui la scelta dei contratti part time sia motivata dalla volontà di risparmiare sul costo del lavoro quando, invece, è legata alla necessità di operare nuovi servizi marittimi settimanali recentemente attivati dai clienti del terminal tra il venerdì e il martedì”.

“Il percorso di crescita occupazionale di Vado Gateway ha dimostrato come, quando possibile, l’azienda abbia trasformato contratti di lavoro part time a tempo determinato in contratti full time a tempo indeterminato. La volontà di Vado Gateway di far crescere l’occupazione stabile è testimoniata anche dall’inserimento nell’ultimo anno di 55 colleghi a tempo indeterminato. Nella ferma convinzione di operare correttamente, la società ribadisce la propria disponibilità al confronto, nel solco della tradizione di ascolto e collaborazione che ha da sempre caratterizzato il dialogo con le organizzazioni sindacali e le parti coinvolte”.

Vado Gateway, infine, mostra “vicinanza al collega vittima di un’aggressione da parte di alcuni scioperanti avvenuta al termine del proprio turno di lavoro. La società confida nell’operato delle forze dell’ordine per identificare i responsabili che, come appreso dal diretto interessato, hanno insultato, minacciato, aggredito e percosso il lavoratore che aveva scelto di non astenersi dal lavoro”.