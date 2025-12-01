Sciopero porti, Vado Gateway: “Le assunzioni part time rispettano la normativa sul lavoro portuale”

Vado Ligure. In riferimento allo stato di agitazione e di sciopero da parte della FILT CGIL e della UILTRASPORTI UIL, Vado Gateway precisa in merito al confronto con le sigle sindacali dallo scorso settembre: “La società opera nel pieno rispetto della normativa sul lavoro portuale, che prevede l’assunzione attraverso contratti part time fino a un massimo del 20% del totale della forza lavoro”.

La società, pertanto, evidenzia, come “il part time non costituisca una forma atipica di lavoro nel modello portuale, e coglie l’occasione per ricordarne il già avvenuto utilizzo all’interno del terminal di Vado Ligure negli anni scorsi, così come l’adozione in altre società terminalistiche sul territorio nazionale”.

In merito alla supposta ricerca di maggiore flessibilità a cui le due sigle sindacali fanno riferimento, Vado Gateway informa che “la scelta di assumere in questa fase del percorso di crescita dei terminal lavoratrici e lavoratori part time nasce non dalla necessità di far fronte a picchi di lavoro, bensì di operare nuovi servizi marittimi settimanali recentemente attivati dalle compagnie tra il venerdì e il martedì”.

La società, inoltre, sottolinea come, “nell’ambito dell’incremento sia dei volumi sia di livelli occupazionali, in questa fase il part time costituisca la tipologia contrattuale più efficace per rispondere a una maggiore concentrazione del lavoro in una parte della settimana”.

“Qualora i volumi dovessero crescere ulteriormente anche negli altri giorni, Vado Gateway tiene a evidenziare come, nella ricerca di personale da assumere a tempo indeterminato, continuerà a dare priorità al personale assunto con contratti a tempo determinato o part time, come peraltro già avvenuto in altre occasioni in questi ultimi anni”. A riguardo, la società comunica “di aver assunto a tempo indeterminato nel biennio 2024 – 2025 107 colleghi tutti in precedenza impiegati con contratti a tempo determinato, a dimostrazione dell’attenzione che da sempre caratterizza l’operato di Vado Gateway nella valorizzazione delle risorse umane” conclude Vado Gateway.