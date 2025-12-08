Sciopero per il rinnovo del contratto nazionale dell’igiene ambientale: il 10 dicembre si ferma anche Sea-s

Savona. Dopo lo sciopero dello scorso 17 ottobre, le lavoratrici e i lavoratori del settore dei servizi ambientali torneranno a protestare martedì 10 dicembre.

“Sea-s, in base alla legge 146/90 “Norme sull’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali”, avvisa che nella giornata di mercoledì 10 dicembre 2025 è stato proclamato sciopero nazionale igiene ambientale dalle sigle FP Cgil e UILtrasporti e Fit-Cisl, Fiadel in tutti i settori pubblici e privati”, si legge in una nota dell’azienda.

“Lo sciopero interesserà l’intera giornata e tutti i turni di lavoro della stessa, segnaliamo all’utenza che potrebbero esserci dei disagi nell’erogazione dei servizi – aggiungono -. Saranno garantite – secondo quanto previsto dalla normativa e dal codice di regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero – le prestazioni di servizio indispensabili e che al termine dello sciopero le erogazioni dei servizi torneranno alla normale fruibilità”.

“Il servizio porta a porta per le utenze domestiche e non domestiche non rientra tra i servizi garantiti, si raccomanda la cittadinanza di non procedere all’esposizione dei rifiuti fino al giorno successivo previsto dal calendario per le singole tipologie”, concludono.