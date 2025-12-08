  • News24
Sciopero per il rinnovo del contratto nazionale dell’igiene ambientale: il 10 dicembre si ferma anche Sea-s

L'azienda: "Il servizio porta a porta non rientra tra i servizi garantiti i raccomanda la cittadinanza di non procedere all’esposizione dei rifiuti fino al giorno successivo previsto dal calendario per le singole tipologie"

Nuovi cassonetti spazzatura Savona Seas

Savona. Dopo lo sciopero dello scorso 17 ottobre, le lavoratrici e i lavoratori del settore dei servizi ambientali torneranno a protestare martedì 10 dicembre.

“Sea-s, in base alla legge 146/90 “Norme sull’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali”, avvisa che nella giornata di mercoledì 10 dicembre 2025 è stato proclamato sciopero nazionale igiene ambientale dalle sigle FP Cgil e UILtrasporti e Fit-Cisl, Fiadel in tutti i settori pubblici e privati”, si legge in una nota dell’azienda. 

“Lo sciopero interesserà l’intera giornata e tutti i turni di lavoro della stessa, segnaliamo all’utenza che potrebbero esserci dei disagi nell’erogazione dei servizi – aggiungono -. Saranno garantite – secondo quanto previsto dalla normativa e dal codice di regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero – le prestazioni di servizio indispensabili e che al termine dello sciopero le erogazioni dei servizi torneranno alla normale fruibilità”.

“Il servizio porta a porta per le utenze domestiche e non domestiche non rientra tra i servizi garantiti, si raccomanda la cittadinanza di non procedere all’esposizione dei rifiuti fino al giorno successivo previsto dal calendario per le singole tipologie”, concludono

