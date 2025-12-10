Sciopero nazionale igiene ambientale revocato in serata, ma è tardi: a Savona assenti metà degli operatori Sea-s

Savona. Nonostante la revoca dello sciopero i lavoratori di Sea-s, nella giornata di oggi, erano la metà di quelli previsti dal turno.

“Chi aveva deciso di aderire – spiega l’amministratore delegato di Sea-s, Stefano Valle – non si è presentato perchè la decisione di annullare lo sciopero è arrivata tardi”. Infatti, solo alle 22 di ieri sera dopo la firma dell’ipotesi di accordo tra le parti, lo sciopero è stato revocato.

In totale sono state oltre 20 le assenze.

La carenza di personale ha reso impossibile completare il giro di raccolta: “Purtroppo abbiamo fatto il possibile, ma mancavano molte risorse”, aggiunge Valle.

“Il rischio è che la situazione possa ripetersi di nuovo venerdì (è in programma lo sciopero generale) – evidenzia -. Anche in questo caso non è possibile conoscere in anticipo il numero delle adesioni e la partecipazione potrebbe risultare significativa. Per questo motivo, l’invito rivolto ai cittadini è di evitare, se non strettamente necessario, l’esposizione dei rifiuti, poiché potrebbero mancare le squadre per garantire la copertura completa del servizio porta a porta”.

“Restano comunque garantiti i servizi minimi essenziali – conclude Valle -, come previsto dalla normativa”.