Savona. Dopo lo sciopero dello scorso 17 ottobre, le lavoratrici e i lavoratori di Sea-s e Sat torneranno a protestare domani, martedì 10 dicembre, per lo sciopero nazionale del servizio di igiene ambientale. Lo sciopero, proclamato dalle sigle Fp Cgil, Uiltrasporti, Fit Cisl e Fiadel in tutti i settori pubblici e privati, interesserà l’intera giornata e tutti i turni di lavoro. Ma questo avrà, a quanto pare, due effetti diversi per i savonesi, a seconda che vivano a Savona o nel resto della provincia.

Per quanto riguarda Savona città, infatti, ieri Sea-s ha segnalato che “potrebbero esserci dei disagi nell’erogazione dei servizi. Saranno garantite – secondo quanto previsto dalla normativa e dal codice di regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero – le prestazioni di servizio indispensabili e che al termine dello sciopero le erogazioni dei servizi torneranno alla normale fruibilità”. Ma la raccolta ordinaria di prossimità, secondo il D.Lgs 149/90, non fa parte dei servizi indispensabili: “Il servizio porta a porta per le utenze domestiche e non domestiche non rientra tra i servizi garantiti” spiega l’azienda, che pertanto raccomanda alla cittadinanza “di non procedere all’esposizione dei rifiuti fino al giorno successivo previsto dal calendario per le singole tipologie”.

Differente l’approccio di Sat, l’azienda che si occupa della raccolta rifiuti in tutti i Comuni della provincia eccetto il capoluogo. In questo caso, infatti, l’azienda segnala all’utenza che, poiché “i Centri di Raccolta non rientrano tra i servizi minimi garantiti”, rimarrano chiusi al pubblico per l’intera giornata “anche al fine di garantire i servizi minimi garantiti“, nei quali l’azienda include proprio la raccolta rifiuti.

I lavoratori in sciopero si ritroveranno a Genova per un presidio alle ore 10 in via Garibaldi, sotto Palazzo Tursi. Utilitalia, Cisambiente-Confindustria, Assoambiente e le Centrali Cooperative spiegano così le ragioni dello sciopero: “Garantire la sicurezza e la salute di tutte le lavoratrici e lavoratori, sviluppare la classificazione del personale, recuperare il potere d’acquisto eroso dall’inflazione, tutelare maggiormente i lavoratori degli appalti, migliorare gli articoli contrattuali relativi ai lavoratori degli impianti, sviluppare il welfare contrattuale e il sistema delle indennità, rafforzare l’esercizio del diritto di sciopero”.

Qui sotto le immagini dello sciopero dello scorso 17 ottobre a Savona