Sciopero 12 dicembre, la Flai Cgil di Savona: “Nuovo contratto dell’industria alimentare, ma cresce la precarietà agricola”

Savona. “La stagione dei rinnovi contrattuali si apre con un risultato di assoluta importanza”. Lo comunica la Flai Cgil secondo cui “tra i grandi settori, arriva un segnale forte proprio dall’industria alimentare, seconda manifattura italiana dopo la metalmeccanica e vero fiore all’occhiello del Made in Italy, che occupa oltre 450 mila lavoratrici e lavoratori. Il rinnovo del contratto nazionale porta a casa un aumento complessivo di oltre 10.300 euro quadriennio, pari a circa 280 euro medi mensili, accompagnato da una serie di novità significative non solo sul piano economico ma anche su quello normativo e delle tutele”.

“Il negoziato ha puntato su tre assi fondamentali di intervento: salario: un incremento strutturale che valorizza il lavoro e risponde all’erosione del potere d’acquisto; contrasto alla precarietà attraverso strumenti e norme che rafforzano la stabilità e limitano il ricorso alle forme di lavoro più instabili; riduzione dell’orario di lavoro: un passo avanti in tema di qualità della vita redistribuzione dei tempi, con un’attenzione particolare alla sostenibilità organizzativa”.

“Questo risultato conferma che la contrattazione, quando è forte e partecipata, può produrre avanzamenti concreti per chi lavora – sottolinea la Flai Cgil Savona – E un segnale importante non solo per il settore alimentare ma per tutto il comparto agroindustriale e per il mondo del lavoro nel suo complesso, che vede sul nostro territorio diverse realtà medio grandi”.

Secondo Flai “il settore agricolo continua a essere segnato da una forte instabilità occupazionale. Molti lavoratori sono stagionali o impiegati per un numero molto ridotto di giornate all’anno. Il 2025 registra un aumento complessivo degli stagionali, ma anche un incremento di chi lavora meno di 102 giornate annue, soglia fondamentale per l’accesso a tutele come la disoccupazione agricola. Questa condizione di lavoro discontinuo impedisce a migliaia di braccianti di costruire un percorso professionale stabile e sicuro”.

“A rendere il quadro ancora più complesso è la condizione dei lavoratori migranti, rifugiati o con permessi temporanei, che rappresentano una quota significativa della forza lavoro agricola. La precarietà del titolo di soggiorno espone molti di loro a condizioni di maggiore vulnerabilità: chỉ non è in regola con i documenti può essere più facilmente sfruttato, non accedere a tutti i diritti previsti dalla legge e subire ricatti o pressioni che rendono difficile cambiare lavoro o denunciare abusi. Questo squilibrio di potere rafforza ulteriormente il dominio del datore di lavoro e peggiora la qualità dell’occupazione”.

“Di fronte a queste criticità, diventa evidente che solo con una mobilitazione come quella del 12 dicembre, è possibile ottenere l’attenzione e il rispetto necessari per promuovere un cambiamento reale. Lo sciopero non rappresenta soltanto un gesto di protesta, ma un atto collettivo di responsabilità e partecipazione, che esprime la volontà di difendere i diritti dei lavoratori, migliorare le condizioni di impiego e tutelare il futuro di chi opera ogni giorno con impegno e professionalità nei campi e nelle aziende agricole del Paese”.

“In questo contesto, diventa urgente costruire un Paese che metta al centro il lavoro, la dignità e la giustizia sociale. Il 12 dicembre saremo in piazza per chiedere vere politiche industriali, un aumento reale dei salari, misure concrete contro la precarietà, una riforma fiscale equa e un impegno forte per il contrasto al lavoro povero, nero e sommerso. Una mobilitazione necessaria per affermare che senza diritti, tutele e investimenti non c’è futuro né per i lavoratori né per lo sviluppo del Paese”.